Byrådet vil innføre 20-soner og senke fartsgrensen i hele Oslo – også på E6 og E18

Nå ber de staten om lov til å innføre en rekke endringer på veiene i Oslo. Med seg på laget har de fått Lan Marie Berg.

På E6/E18 ved Frognerstranden er det i dag fartsgrense på 80 km/t. Får byrådet det som de vil, vil den senkes til 60 km/t.

12 minutter siden

Byrådet vil senke farten på veiene og sette opp nymoderne fotobokser i hovedstaden.

De siste årene har kommunen fått flere avslag fra Statens vegvesen om å gjennomføre lignende endringer.

– Vi må ta innover oss at byene i mange tiår har vært bygget på bilistenes premisser, sier tidligere miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG).

Nå står stortingspolitikeren skulder ved skulder med nåværende miljø- og samferdselsbyråd, Sirin Stav (MDG), når Stav onsdag sender brev til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap). De håper han kan påvirke Veivesenet.

– Vi opplever at det trengs politisk press ovenfra for at Veivesenet skal endre sitt utdaterte syn på transport i by, sier Stav.

Sirin Stav og Lan Marie Berg er ikke i tvil: Fartsgrensene på Oslos veier må ned. Onsdag sender Stav brev til samferdselsministeren på vegne av byrådet.

Slik vil de endre fartsgrensene

I brevet ber byrådet om lov til å innføre fire tiltak i Oslo. Tre av dem handler om fartsgrenser.