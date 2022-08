Freya jaget badere i Bærum, men noen hoppet i vannet likevel

Hvalrossen Freya har ankommet Kadettangen. Det skaper trøbbel for badeglade.

Flere skuelystne har samlet seg ved stupetårnet på Kadettangen. Men politipatruljen sørger for at folk ikke hopper i vannet.

4. aug. 2022 11:03 Sist oppdatert nå nettopp

Hvalrossen Freya tok torsdag turen til Kadettangen i Bærum. Men hun er ikke lysten på å dele badevannet med andre.

På Twitter melder Oslopolitiet at Freya har jaget en person som bader. Hun skal ha oppført seg sint og hveste mot badende.

– Vi fikk en telefon klokken 10.39 om at en dame ble forfulgt av en hvalross. Hun opplevde den nok som småsint.

Det sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt Gjermund Stokkli. Kvinnen kom seg fort opp av vannet.

Stokkli opplyser at hvalrossen først svømte rundt i området, før hun la seg på land ved stupetårnet. Så forsvant hvalrossen tilbake i vannet.

Politiet var til stede med politibåt for å sørge for at gjester holdt avstand til hvalrossen. Da Aftenposten kom ut til Kadettangen, var patruljen på vei til å dra.

– Vi har varslet kommunen, som har sagt at de skal sette i verk tiltak.

Mange skuelystne

Kommunikasjonssjef i Bærum kommune Lisa Bang har tatt turen ned i lunsjpausen for å se hvordan situasjonen er. Hun forteller at vektere fra kommunen har tatt over oppdraget med å holde badende unna vannet mellom Kalvøya og fastlandet.

Dette etter at politiet ba kommunen oppfordre folk til å holde seg unna.

–Vi oppfordrer sterkt folk til å ikke bade og holde seg unna så hun får ro.

Likevel er det ingen som stopper Magnus Engeset fra å hoppe i vannet. Først én gang, så en gang til. Idet hodet bryter overflaten, spør sønnen «ble du spist, pappa?»

– Hvis ingen bader, så er det masse plass, sier han etter første dukkert.

Ut ifra det Aftenposten erfarer, ble ikke Magnus Engeset spist av Freya, til stor glede for sønnen hans.

– Hva gjør du hvis du kommer under vann og står ansikt til ansikt med Freya?

– Det blir veldig hypotetisk, men det er sikkert ikke noe hyggelig å møte en hvalross i havet. Hvis jeg kunne se at den var der hadde jeg ikke hoppet. Men jeg tror ikke den vil henge med mennesker. Siden jeg er den eneste som bader tror jeg det går fint.

Engeset visste at Freya var blitt observert i området, men tok sjansen da han ikke hadde sett henne på en stund.

– Det er massevis av dyr andre steder i havet, og de tar ikke mennesker. Men jeg ville ikke likt å møte den, sier Engeset.

– Kan bare opplyse

Bang sier at vekteren hadde sagt ifra, men at de ikke kan gjøre noe annet enn å opplyse folk om at hun er i vannet.

– Vekteren hadde bedt ham om å ikke gå i vannet. Hvis de ser folk som ser ut som at de er på vei til å bade, så går de bort og sier ifra. Men de kan ikke gjøre mer enn å opplyse, sier hun.

Så lenge Freya er i området vil vekterne gå runder og snakke med publikum.

Einar Norvoll Larsgård (8) har vært på Norway Cup og hørte på radioen at Freya var i området. Da kjørte de rett dit.

– Det er ikke hver dag man kan se hvalross, sier Larsgård og skuer gjennom kikkerten sin.

Han og onkelen er bare to av mange som har kommet til området etter at politipatruljen dro fra stedet. Ingen av dem er blitt frarådet å bade.

Einar Norvoll Larsgård (8) så ikke snurten av Freya fra stupetårnet på Kadettangen.

Ifølge operasjonsleder Stokkli er det uvisst om Freya bare er på gjennomreise eller vil bli lengre i bukten.

– Det er ingen som vet hvor hvalrossen svømmer.