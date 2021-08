Bøhler med bønn til Groruddalen: – De som støtter meg, må stemme Sp

Ap-avhopper Jan Bøhler skulle vinne Oslo for Sp. Nå kan stortingsplassen glippe etter en rad dårlige Sp-målinger. Jeg håper dette fører til mobilisering, sier Bøhler.

Jan Bøhler skulle bli Sps velgermagnet i Oslo. Nå ligger han stadig dårligere an for å nå målet om en stortingsplass. Her fra en boklansering sammen med Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum på Grorud mandag.

– Jeg har vært bekymret for at folk som støtter meg, har tenkt at det ikke er så farlig om de stemmer Sp eller ikke, fordi Jan kommer inn likevel. De må heller tenke at vi må stemme Sp, fordi vi ønsker Jan på Stortinget, sier Bøhler til Aftenposten.

I blendende sol, men med dystre målinger hengende over seg, lanserte han og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum boken «Nær folk» på Steinbra kafé på Grorud mandag.