Oslo-politiet mener gjenåpningsnatten ble som forventet

Det var god steming på trikken ved Olav Ryes Plass sent lørdag kveld.

– Vi har ikke opplevd noen farlige situasjoner utover at det har vært et stort press, sier politiinspektør Egil Brekke.

Nå nettopp

– Det har vært noe mer hektisk enn normalt, men ikke mer enn det er nyttårsaften eller 17. mai. Vi har hatt litt mer enn 190 oppdrag. Noe færre enn det vi har en normal nyttårsaften, sier politiinspektør Egil Brekke ved Oslo politidistrikt i et pressemøte søndag morgen.

– Gjenåpningen ble omtrent slik vi forventet, sier han også.

Det ble en natt med stappfulle gater av festende mennesker etter gjenåpningen i Oslo. Politiet mener det var «god stemning blant publikum som var ute», med unntak av to alvorlige hendelser:

En mann ble alvorlig skadet etter å ha blitt utsatt for grov vold på Stortorget i Oslo. Mannen behandles for alvorlige hodeskader på sykehus, ifølge politiet. Ingen er pågrepet.

En annen mann ble alvorlig skadet etter knivstikking i Nedre Slottsgate i 03-tiden. Mannen ble fraktet til sykehus med stikkskader i begge ben. Politiet leter etter 3–5 personer. Politiet avhørte natt til søndag vitner på stedet og sikret spor. De har også videoovervåkingsmateriale.

Ved mange utesteder sto det flere i kø utenfor enn det var plass til inne. Mange valgte å ta hele festen ute på byen, fremfor å starte på voerspiel. I mange andre norske byer var situasjonen den samme.

Det var jubel og mye mennesker blant annet i Torggata. Et svært mild natt uten regn bidro til det.

Noen gikk hjem. Andre fortsatte festen inn i de senere nattetimer. I 05-tiden var det verste over,

Det var svært mye søppel som skulle ryddes vekk i Oslos gater. Allerede før de siste utestedsgjestene var dratt hjem, fra kommunen igang.

Et tresifret antall bortvist

Politiet anslår at mer enn 100 personer er blitt bortvist fra Oslo sentrum natt til søndag.

– Tilbakemeldingene fra patruljene er at det er gitt mange muntlige pålegg. Mer enn det som er normalt. Ut ifra hvor mange vi har innbrakt, så har det nok vært et tresifret antall, sier Brekke til Aftenposten.

– Det har også vært noen trafikale utfordringer. Men det har vært få alvorlige hendelser.

– Var dere godt nok forberedt på kvelden mannskapsmessig?

– Dette var omtrent det vi forventet. Vi har hatt en noe større bemanning enn normalt og vi har vært klar over at en gjenåpning ville komme i lang tid og hatt god tid til å forberede oss.

– Var det riktig å legge gjenåpningen til en lørdag ettermiddag med godt vær?

– Hvordan været er, er en tilfeldighet. For oss har det ikke vært en utfordring at det ble slik det ble.

Når alle skal ut på byen samtidig, blir køene lange. Det var utenfor, ikke inne, det var tilløp til problemer natt til søndag.

Bare to alvorlige hendelser, til tross for vanvittig mange mennesker i gatene. Det ble fasiten for Oslo-politiet første gjenåpningsnatt.

Gjenåpningsjubelen i Oslo sentrum kl. 16 lørdag. Den fortsatte utover kvelden og natten.

Forberedt på mer press i helgene fremover

På spørsmål om Oslo må forvente lignende tilstander de neste lørdagene fremover, svarte politiinspektøren at de tar høyde for at det kan bli et større press enn normalt.

– Det er vi forberedt på. Vi har en god grunnberedskap og evne til å ivareta den type aktivitet som vi så nå i helgen. Vi har vært kontinuerlig til stede på utesteder der vi vet det normalt er stort press, og gitt muntlige pålegg og bortvist personer for å forhindre at det skulle oppstå uønskede situasjoner.

– Dere kommer til å kommer til å ha større bemanning i helgene fremover?

– Vi vil foreta en evaluering av hvordan denne helgen har forløpt og sørge for at vi har en beredskap som er tilstrekkelig.

– Det var et stort problem med kø og områdene rett utenfor utestedene. Er det noe dere kommer til å gjøre der i samarbeid med bransjen?

– Vil vil ha en vurdering av det som har skjedd. Det kan godt være at vår forebyggende enhet vil ha kontakt med kommune og utelivsbransjen for å se på om det er noe vi kan gjøre for å få en bedre situasjon med tanke på avvikling av køer. Men det er primært utestedene selv som har ansvar for sin egen drift og kø.