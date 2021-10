Leder av Oslo Ap avviser at fylkespartiet har et kvinneproblem

Leder av Oslo Ap, Frode Jacobsen.

Oslo Ap har kun valgt menn til partiets fem topposisjoner. Oslo Ap-leder Frode Jacobsen mener likevel ikke fylkespartiet har en likestillingsutfordring.

Mandag ble Andreas Halse og Abdullah Alsabeehg valgt som henholdsvis ny gruppeleder og ny varaordfører av bystyregruppen i Oslo Arbeiderparti.

Dermed ender Oslo-partiet opp med menn i alle de fem mest fremskutte lederposisjonene: byrådsleder, gruppeleder, fylkespartileder, fylkessekretær og varaordfører.

Søndag kveld varslet bystyrerepresentant Line Oma at hun ville stille til kampvotering mot de to mannlige kandidatene til varaordførervervet for å forsøke å få en bedre kvinnerepresentasjon.

Hun fikk imidlertid bare to av stemmene under møtet.

Line Oma utfordret de to mennene som var innstilt som ny varaordfører fordi hun mener Oslo Ap mangler kvinner i topposisjoner.

Avviser kvinneproblem

I etterkant av valget har det blitt en diskusjon om Oslo Ap har et kvinneproblem.

Det avviser leder av Oslo Ap, Frode Jacobsen.

– Jeg er ikke enig i det. Jeg mener Oslo Ap har veldig mange flinke damer i viktige posisjoner, sier han til Aftenposten.

Han peker på at Oslo Ap har to menn og to kvinner i byrådet, og at Kamzy Gunaratnam har vært varaordfører i seks år før hun nå ble valgt inn på Stortinget.

– Av våre stortingsrepresentanter nå, så er tre av fire kvinner, så vi har mye bra damer i Oslo Ap som bekler viktige verv, sier Jacobsen.

Han peker også på at to av fem av Aps fraksjonsledere fremover er kvinner.

Abdullah Alsabeehg blir Oslos nye varaordfører.

Kun tre kvinner i bystyregruppen

– Det spørs hvilke eksempler man tar utgangspunkt, svarer Line Oma i en kommentar.

– Det er ingen tvil om at det er få kvinner i bystyregruppen, påpeker hun.

I dag sitter det kun to kvinner i gruppen, Line Oma og avtroppende varaordfører Kamzy Gunaratnam. Men når sistnevnte og Oslo Ap-leder Frode Jacobsen onsdag fratrer bystyret etter å ha blitt valgt inn på Stortinget, vil kvinneandelen øke til tre. Da går Ubah Aden og Kafia Hashi Mohamud inn som faste representanter.

– Tre av tolv er ikke mange, påpeker Oma.

Oslo Aps nye gruppeleder Andreas Halse sier det er så få kvinner i partiets bystyregruppe fordi velgerne har kumulert frem mennene. Kun tre av tolv representanter er kvinner.

Kvinnene kumuleres vekk

Oslo Aps nye gruppeleder Andreas Halse sier han ikke mener fylkespartiet har et kvinneproblem generelt, men at det er for få kvinner i bystyregruppen.

Halse sier at utfordringen er at velgerne under kommunevalgene kumulerer frem de mannlige kandidatene på bekostning av kvinnene.

– Vi har stilt lister ved hvert kommunevalg de siste årene, med like mange menn som damer. Men når velgernes dom har falt, så er det mennene som har fått kumuleringene og som er blitt valgt.

Hva kan man gjøre når det er velgernes kumuleringer som fører til den situasjonen?

– Det er et veldig godt spørsmål. Men jeg tror det viktigste er at vi som skal lede bystyregruppe, må ha veldig fokus på hvordan vi bygger opp de kvinnelige talentene vi har. Vi må sørge for at de blir mest mulig kjent, så folk ser at dette er dyktige politikere som kan gjøre noe for byen og får lyst til å stemme på dem, sier han.

Avtroppende varaordfører Kamzy Gunaratnam sier kvinneandelen må opp.

Gunaratnam: – Må jobbe med kvinneandelen på toppen

Avtroppende varaordfører Kamzy Gunaratnam mener situasjonen må tas på alvor.

– Jeg mener det er to ting Oslo Ap må jobbe med fremover. Det ene er kvinneandel på toppen. Det andre er minoritetsandel på toppen. Det er en ansvar vi bærer over tid. Jeg har jobbet med mangfold i et bredt perspektiv i 14 år. Det er først nå folk begynner å snakke om kvinner og minoriteter. Det er noe vi må snakke om hele året, når vi rekrutterer og også når vi gir dem oppgaver på andre måter, sier hun.

Line Oma mener det er viktig med en kontinuerlig bevissthet.

– Så er det nominasjonsprosessene. Vi må finne ut av hvordan vi skal vi gjøre det for å sikre god representasjon i bystyret for å unngå å havne i den situasjonen vi er i dag, sier hun.