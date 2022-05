Slik planlegges «billigvarianten» av Majorstuen stasjon

Nye Majorstuen stasjon legges på is for å redde Fornebubanen, men her er «billigvarianten». – Også den vil øke kapasiteten både øst og vest i byen, sier samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG).

Planleggingen av en oppgradering av Majorstuen stasjon starter nå. Stasjonen vil trolig få flere overganger over sporene.

– Det er dessverre slik at vi ikke har penger til en helt ny stasjon på Majorstuen, som tidligere har vært planen. Det ville vært det aller beste. Men siden det ikke blir en stasjon i nærmeste fremtid, har jeg jobbet med å finne en annen løsning, sier Stav til Aftenposten.

