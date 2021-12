Glatte veier på Østlandet: – Det er utfordrende for brøytemannskapene

Vegtrafikksentralen råder folk som skal bytte julegaver, til å kjøre forsiktig.

Det har snødd jevnt over Oslo-området i morgentimene tirsdag.

28. des. 2021 08:30 Sist oppdatert nå nettopp

Vegtrafikksentralen Øst melder tirsdag morgen om glatte veier i distriktet. Kraftig snøfall i natt skaper utfordringer på veiene.

– I dag må man beregne ekstra tid, kjøre etter forholdene, avpasse farten og ha god avstand til bilen foran, så skal dette gå bra. Men man må forvente å møte snø på veien.

Det er rådene fra trafikkoperatør Mette Brunæs i Vegtrafikksentralen.

På Twitter melder Vegtrafikksentralen øst om et trafikkuhell på Karihaugen i Oslo i morgentimene. I tillegg har politiet meldt om en utforkjøring i Sandefjord og at trailere har hatt problemer ved E6 Skulleruddumpa, E6 ved Sarpsborg, E6 ved Trosterud og på Fredrikstadbrua. Det har også vært et trafikkuhell på E18 ved Lysaker.

Slik så det ut på E6 inn mot Oslo tirsdag morgen.

– Det er utfordrende for brøytemannskapene. De kjører i ett sett, men det snør jo igjen bak dem, sier Brunæs.

Hun opplyser samtidig at det så langt ikke har vært noen større hendelser.

– Venter dere mye trafikk på veiene i dag?

– Det er vanskelig å si siden det er romjul og det er oppfordret til å ha hjemmekontor. Det blir i alle fall mest rundt kjøpesentrene, hvor folk skal bytte julegaver.

En bilist i Moss må belage seg på kollektivtransport fremover etter å ha droppet å måke av frontruten. Bilføreren blir anmeldt og fratatt førerkortet etter å ha kjørt omtrent uten sikt.

Dette var utsikten fra førerplassen i en bil politiet stoppet i Moss tirsdag. Det endte med førerkortbeslag.

– Politiet ble oppmerksomme på kjøretøyet etter meldinger fra publikum om svært vinglete kjøring, tvitrer politiet i Øst.

Ifølge værvarslingstjenestene Storm og Yr vil snøværet avta utover formiddagen.