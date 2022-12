Blir snøen liggende til jul? Værmeldingen er oppløftende.

Tuva Hilton

18. des. 2022

I Oslo har det vært en usedvanlig hvit desember. Med mildvær spådd den kommende dagene frykter mange at snøen skal forsvinne før jul. Det er det ingen grunn til.

– Det blir såpass lite mildvær i Oslo-området at snøen ikke vil smelte bort.

Det sier meteorolog ved Meteorologisk institutt, Terje Alsvik Walløe.

– Kaldluften kommer tilbake mot julehelgen, og det ser ut til å bli en vinterlig og tørr julaften i år, med kuldegrader over det meste av landet. Det vil nok pr. definisjon bli en hvit jul.

Ester Amdam Duberg (4) går på ski fra Sognsvann søndag formiddag. Lillebror Olav (11 måneder) har sin debut i pulk. Mor Christine Amdam i bakgrunnen, og far Jens Duberg drar pulken.

Skiglede på Sognsvann

Det er Ester Amdam Duberg (4) glad for. Hun er en av mange som er på vei ut i skiløypa på Sognsvann søndag morgen, sammen med mor Christine Amdam, far Jens Duberg og lillebror Olav Amdam Uberg (11 måneder). De er ute på sin første felles skitur for sesongen.

Christine er kommunikasjonsrådgiver i Skiforeningen og ekstra fornøyd med forholdene.

– Vi er veldig fornøyde med sesongen, det har vært en bra start på vinteren. Det har jo vært skiføre ganske lenge i høyden, men det er veldig gledelig at snøen er kommet også i lavlandet. Når folk ser at det er snø i byen, da kommer mange flere seg ut, sier hun.

Det kan Jens Duberg bekrefte.

– Jeg så noen jenter som gikk på ski i Bogstadveien i går, sier han.

Ånung Viken og Gina Flugstad Øistuen er rutinerte skiløpere og mener lite slår Oslo-marka når forholdene er gode.

– Lite som slår Oslo-marka

Mange har tatt turen til Sognsvann for å nyte skiføret. Til og med Jens Stoltenberg ble observert i en av løypene denne søndagen.

Ånung Viken og Gina Flugstad Øistuen har også tatt turen.

Gina satser på langløp og har vært blant annet vært i Lillehammer og gått på ski tidligere i vinter.

– Men når det først kommer snø til Oslo, er det egentlig ingen steder det er finere å gå enn i Marka her. Det er så stort løypenett, du kan gå så langt og det er så mange fine runder.

Ånung er enig.

– Vi har begge vært på ski mange andre plasser i landet, men det er lite som slår mulighetene i Oslo, altså. Og det er spesielt at det er julestemning.

Trond Andreassen går ofte turer på fire-fem mil. Han er glad for at det er mye snø og håper skiføret blir enda bedre etter noen dager med mildvær.

– Sjeldent

Trond Andreassen har bodd i Oslo i 36 år og går ofte og langt på ski. Han ser ikke ofte slikt føre i desember.

– Dette er ganske sjeldent de senere årene.

71-åringen går gjerne fire-fem mil og stortrives med en snørik desember.

– Jeg koser meg veldig. Jeg bare venter på at løypene skal gå langt inn i Nordmarka.

Sol og skiløpere på Ullevålseter søndag formiddag.

– Blir liggende

Walløe i Meteorologisk institutt tror skiføret blir bra i Oslo-området også i jula.

– Det er ikke spådd noe særlig mer snø, men det som er, blir nok for det meste liggende.

– Det vil nok bli litt hardere snø, legger han til.

Også det er Ester Amdam fornøyd med.

– Det er litt vanskelig å lage snømann i denne snøen. Hvis vi ruller den, så bare sklir det av.