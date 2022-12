To passasjertog fast i Romeriksporten. Flere innstillinger og forsinkelser på Østlandet i dag.

Problemer med en kjøreledning gjør at Romeriksporten er stengt. To passasjertog står fast inne i tunnelen og skal nå trekkes tilbake til Oslo S.

Tekniske problemer fører til forsinkelser i togtrafikken på Østlandet mandag morgen.

Thomas Spence Journalist

12. des. 2022 08:24 Sist oppdatert 19 minutter siden

– Det er problemer med en kjøreledning, sier pressevakt Øystein Stavdal Paulsen i Bane Nor til NTB.

Romerikes Blad som først skrev om saken, skriver at feilen oppsto rundt klokken 8.30. Først kunne togtrafikken kjøre i redusert hastighet i det andre sporet, men ved 9-tida ble Romeriksporten helt stengt.

Bane Nor melder også om flere andre problemer med togavviklingen mandag morgen.

Problemer med en sporveksel på Oslo S fører til problemer på Østfoldbanen mandag morgen. Men den offisielle åpningen av tunnelen på Follobanen er ikke i fare.

– Det er feil på en sporveksel som fører til at tre spor ikke er i bruk. Det fører til forsinkelser og noen innstillinger, sier pressevakt Øystein Stavdal Paulsen.

Problemene rammer blant annet trafikken i den nye tunnelen på Follobanen, som halverer reisetiden mellom Oslo S og Ski. Togstrekningen åpnet for trafikk søndag, mens den offisielle åpningen foretas av kong Harald mandag formiddag.

Også kronprinsen, statsministeren, samferdselsministeren, statsforvalteren i Oslo og Viken og ordførerne i Oslo og Nordre Follo skal være til stede.

Paulsen sier at den offisielle åpningen på ingen måte står i fare. Han sier at feilen ligger på Oslo S og ikke på Follobanen – og at det ikke er togkaos.

Bane Nor skriver på sine nettsider at det jobbes med å rette feilen, men at dette vil ta tid.

Kjører i kø

– Oslo S har færre spor i bruk, og togene vil kjøre i kø. Du må regne med forsinkelser og innstillinger. Dette skyldes feil på en sporveksel. Bane Nor jobber med å rette feilen. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen, skriver Vy på sine nettsider.

Følgende toglinjer er berørt av sporvekselproblemene:

* Oslo S-Halden, Østfoldbanen R20

* Oslo S-Mysen-Rakkestad, Østfoldbanen østre linje, R22

* Oslo S-Ski-Moss, R21

* Skøyen-Oslo S- Ski L2

Signalfeil

En signalfeil fører mandag morgen til forsinkelser i togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm på Gardermobanen.

Bane Nor opplyste på sine nettsider like før klokken 8 at de jobber med å rette feilen, men at de ikke vet hvor lang tid dette vil ta.

De varsler en ny oppdatering klokken 8.30.

Berørte toglinjer er R14, R13, R10, R12, F6, R11 og L1.

