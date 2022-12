To tog med 500 passasjerer sto fast i Romeriksporten. Siste tog ute nå.

To passasjertog med 500 passasjerer sto fast i Romerikstunnelen i over tre timer. Det siste toget ble trukket ut ved 13.00-tiden.

Tekniske problemer fører til forsinkelser i togtrafikken på Østlandet mandag morgen. Her er toget som ble slept ut, på plass på Oslo S.

12. des. 2022 08:24 Sist oppdatert nå nettopp

Det første toget, Flytoget, ble trukket ut rundt klokken 12.00.

– Vi forstår veldig godt at det er ubehagelig og frustrerende for alle passasjerene, som har sittet om bord i to strømløse tog i tunnelen siden rundt 08:30 i dag, sier konserndirektør for Drift og teknologi, Sverre Kjenne, i en pressemelding.

For mange av passasjerene ble oppholdet i tunnelen en ubehagelig opplevelse etter hvert som timene gikk.

Magnus Bjerke (41) og Gunnhild Bøyum (64) satt begge satt fast i fire og en halv time i tunnelen. Bjerke var på vei til jobb da toget fikk en bråstans.

– Vi var kanskje fem hundre ombord. Det var mørkt i noen av vognene. Folk ble utålmodige, men det var ingen som brøt ut i full panikk. Til tross for at de var mange om bord, var det mange ledige sitteplasser, forteller Bjerke.

Han sier at det «var kjedelig å vente så lenge når jeg egentlig skulle vært på jobb for fire timer siden».

- Folk ble utålmodige. Men ingen brøt ut i full panikk, sier Magnus Bjerke.

– Jeg hørte et voldsomt smell. Så sto vi bom fast, forteller Gunnhild Bøyum.

Før passasjerene fikk vite at en kjøreledning hadde falt, trodde mange at toget hadde krasjet.

– Det var litt dramatisk, sier Bøyum. Det var dårlig plass til krykkene, og toalettene var fulle. Det var også snakk om å evakuere.

– De som satt i min vogn tok det med godt humør. Det er en lettelse å komme ut i lyset, sier Bøyum når hun endelig kommer gående ut fra perrongen.

Gunnhild Bøyum (64) satt satt fast i fire og en halv time i Romerikstunnelen og var glad for å komme ut i dagslyset igjen.

Årsaken til problemene skyldes en kjøreledning. Det sier pressevakt Øystein Stavdal Paulsen i Bane Nor til NTB.

Ifølge NRK var det rundt 350 passasjerer på Flytoget som gikk fra Gardermoen klokken 8. I timesvis satt passasjerene fast uten strøm eller toaletter.

Passasjerer som NRK snakket med forteller at de er både tissetrengte og tørste. Noen var også litt engstelige.

RB som først skrev om saken, skriver at feilen oppsto rundt klokken 8.30. Først kunne togtrafikken kjøre i redusert hastighet i det andre sporet, men ved 9-tiden ble Romeriksporten helt stengt.

Problemene førte til at to passasjertog etter hvert sto fast. De to passasjertogene – et Vy-tog og et flytog – sto fast inne i tunnelen uten strøm.

Løsningen lå i å trekke togene tilbake til Oslo S. Men den ene kjøreledningen lå over det ene toget. Det gjorde situasjonen ekstra utfordrende, ifølge Bane Nor.

Selskapet meldte også om flere andre problemer med togavviklingen mandag morgen.

Problemer med en sporveksel på Oslo S førte til forsinkelser og noen innstillinger på Østfoldbanen mandag morgen. Men den offisielle åpningen av tunnelen på Follobanen var ikke i fare.

Problemene rammer blant annet trafikken i den nye tunnelen på Follobanen, som halverer reisetiden mellom Oslo S og Ski. Togstrekningen åpnet for trafikk søndag, mens den offisielle åpningen ble foretatt av kong Harald mandag formiddag.

Også kronprinsen, statsministeren, samferdselsministeren, statsforvalteren i Oslo og Viken og ordførerne i Oslo og Nordre Follo var til stede.

Kjører i kø

– Oslo S har færre spor i bruk, og togene vil kjøre i kø. Du må regne med forsinkelser og innstillinger. Dette skyldes feil på en sporveksel. Bane Nor jobber med å rette feilen. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen, skrev Vy på sine nettsider i formiddag.

Følgende toglinjer er berørt av sporvekselproblemene:

* Oslo S-Halden, Østfoldbanen R20

* Oslo S-Mysen-Rakkestad, Østfoldbanen østre linje, R22

* Oslo S-Ski-Moss, R21

* Skøyen-Oslo S- Ski L2