FAU-lederen som engasjerte hele bydelen

For mange er det en ren plikt å være FAU-leder. Attia Mirza Mehmood har vervet på syvende året og har nesten snudd opp ned på Bryn.

Attia Mirza Mehmood kan bli årets Oslo-borger.

17. des. 2022 13:17 Sist oppdatert nå nettopp

– Vi må erfare at vi ikke er ulike, uansett bakgrunn og klasse. Når vi møtes på tvers, brytes isen. Det opplever jeg hele tiden!

Attia Mirza Mehmood (47) har ett stort mål i livet: Å bringe mennesker sammen, så vi kan bli kjent og samarbeide.

I nærmiljøet på Bryn har hun fått til ting de fleste politikere kan misunne henne: Et prisbelønnet FAU, skolefestival, fredagsklubb og ungdomsklubb. Og ikke minst: Et nærmiljø folk er stolte av.

«En soleklar og sterk kandidat til tittelen Årets Oslo-borger», konkluderer begeistrede lokale forslagsstillere.

Engasjementet startet lenge før hun flyttet til Bryn og ble mor.

I 1983 opplevde hun bombetrusselen fra nynazister mot Sagene skole i 17. mai-toget.

– Broren min skulle bære fanen. Jeg forsto for første gang at noen var mot «sånne som meg», minnes hun.

– Det satt seg i meg. Hele livet siden har jeg jobbet for at vi skal ivareta mangfold. Og at Oslo ikke skal være en delt by.

Møtte klasseskillene

Med toppkarakterer fra ungdomsskolen søkte hun seg til gymnaset med høyest krav: Berg på vestkanten. Der fikk den eneste minoritetseleven for alvor erfare den delte byen. Hun traff elever med en helt annen bakgrunn. Og fikk flere aha-opplevelser.

– For eksempel at å ha reist mye i utlandet ikke nødvendigvis øker toleransen for det som er annerledes her, sier hun.

En lærer sa til henne, sikkert i beste mening, at det måtte være vanskelig å «komme fra et u-land».

– Men jeg er jo herfra, tenkte jeg. Denne manglende forståelsen i Oslo-skolen har jeg brent for å endre siden.

I dag må hun erkjenne at mange Oslo-barn aldri har vært på østkanten. Og at mange er redde for en del områder.

– Barn og unge må kunne møtes på tvers. Gjerne hospitere på hverandres skoler. Ikke bare sitte med fordommer mot hverandre.

Aktivisten våknet

Sammen med mannen flyttet hun til Ulven – uten å skjønne at det var i Groruddalen. Men hun oppdaget raskt hvordan dalen ble omtalt.

– Jeg kjente meg ikke igjen. Ulven og Bryn har alle typer mennesker og et perfekt mangfold. Men jeg skjønte at omtalen ville gå ut over barna.

Og dermed våknet aktivisten. Hun ble tillitsvalgt i barnehagen og meldte seg frivillig til FAU på skolen for 13 år siden. De siste syv årene har hun vært leder.

– Jeg skjønte at vi foreldre må stille opp hvis barna skal kunne klare seg og trives. Og at vi må løse utfordringene i fellesskap.

Ungdomsklubben «Fellesen» ble til i samarbeid med barna i nabolaget. Nå drives den i tilfluktsrommet i menighetshuset. Attia og ungene vant Ikeas nabolagsfond og pusset opp for pengene.

Vis at det nytter

Hun inviterte førsteklasseforeldrene inn og forklarte at det er bra for barna deres at de deltar. Og hvor viktig foreldresamarbeid er. Så sparket hun i gang Bryn Multi-kulti-festival. Der sørger foreldrene for mat fra hele verden mens elevene lager kunstverk. Alle spiser sammen og blir kjent, og skolen koker av aktiviteter.

– Vi jobber som et lag. Det er viktig å få alle med – og vise at det nytter, sier hun og avslører et triks til slitne FAU-ledere:

– Vi må fremstille jobben som noe gøy og positivt. Ellers blir ikke folk med.

Fikset klubber

En dag i 2015 banket en gjeng barn på døren. De hadde skjønt at hun fikk ting til å skje – og spurte om hun kunne starte en klubb.

I sameiet var det et ledig lokale, og snart dukket nesten 30 barn opp til fredagsklubb. Da lokalet skulle pusses opp, slapp de inn i biblioteket på skolen. I dag drives ungdomsklubben «Fellesen» i tilfluktsrommet i menighetshuset.

– Tenk, vi vant Ikeas nabolagsfond og vi fikk pusset opp hele klubben. Ungdommene var så stolte, smiler hun.

At hun kan bli årets Oslo-borger klarer hun knapt tenke på. Men hun nøler ikke når hun blir spurt hva som er det beste hun har opplevd som ildsjel.

– Følelsen av at vi er like, uansett bakgrunn og klasse. Når isen blir brutt, vi tar kontakt og fordommene forsvinner. Derfor er møteplasser på tvers så ekstremt viktig.

