Mann forsøkte å lokke barn inn i en bil i Oslo: – Jentene agerte helt riktig, forteller rektor.

Politiet pågrep søndag ettermiddag en mann som forsøkte å lokke barn inn i en bil ved Marienlyst skole i Oslo. Han fremstilles for varetektsfengsling tirsdag.

En «lokkemann» forsøkte å lokke barn inn i en bil ved Marienlyst skole søndag. Dette bildet er tatt i en annen sammenheng i 2021.

20.03.2023 20:59

– Etterforskningen pågår fortsatt.

Det opplyser pressesjef Unni T. Grøndal til Aftenposten mandag kveld. Hun har ikke opplysninger om mannen er kjent for politiet fra før.

Politiet ble kontaktet av foresatte

Søndag ble fire jenter på barnetrinnet oppsøkt av en mann ved Marienlyst skole. Han forsøkte å lokke én av dem inn i en bil.

– Foresatte kontaktet politiet, og mannen ble pågrepet av politiet søndag ettermiddag, opplyser Grøndal.

Mandag informerte skolens ledelse om hendelsen i en melding til elevenes foresatte.

– Vi ønsket å opplyse hva som skjedde, og berolige foreldrene, sier rektor Knut Erik Brændvang til Aftenposten.

– Snarrådig gjort

I meldingen til de foresatte skrev ledelsen blant annet dette:

«Mannen forsøkte å lokke en av jentene inn i bilen sin, en varebil, med begrunnelse at det var et fint sted å gjemme seg hvis hun likte å leke gjemsel. Han oppga dessuten å ha både is og godteri i bilen.»

– Jentene agerte helt riktig. De motsa oppfordringen, dro hjem og fortalte foreldrene hva som hadde skjedd, sier han.

En av jentene hadde også tatt bilde av bilens registreringsnummer.

– Det var snarrådig gjort, sier rektor.

Samme dag ble mannen pågrepet av politiet.