Drepte kona med 30 knivstikk og møtte opp på politistasjon. Nå er han dømt til fengsel i 17 år.

For ett år siden stakk ektemannen kona en rekke ganger med kniv i parets bolig på Manglerud. Fredag ble han dømt til fengsel i 17 år.

Politiet rykket ut til Manglerud i Oslo i mars i fjor etter at en kvinne ble funnet død. Nå er ektemannen dømt for drapet.

24.03.2023 13:08 Oppdatert 24.03.2023 13:31

Ifølge tiltalen ble kona drept i parets bolig rundt kl. 11.30 for ganske så nøyaktig ett år siden. Boligen ligger 300 meter fra Manglerud politistasjon. Ved 12-tiden møtte ektemannen i 30-årene opp på politistasjonen. Der fortalte han om drapet.

Politiet dro raskt til boligen. Der fant de den jevnaldrende kvinnen død. Ifølge tiltalen «stakk og skar han NN over 30 ganger i hodet, halsen og brystet med kniv».

Fredag kom dommen i Oslo tingrett: 37-åringen er dømt til fengsel i 17 år. Dommen er i tråd med aktors påstand.

Mannen har hele tiden vedgått det faktiske forholdet, men har nektet straffskyld. I retten nektet han å forklare seg. Derfor måtte politiet vise opptak av hans politiavhør som ble tatt ti dager etter drapet i fjor.

Paret hadde tre mindreårige barn. Ingen av dem var hjemme da drapet skjedde.

Mannen er også dømt til å betale tilsammen 4,6 millioner kroner til offerets mor og sine tre barn. Beløpet er så høyt på grunn av tap av forsørger for barna.

Tiltalte: Handlet i nødverge

I avhøret 31. mars i fjor forklarte mannen at han handlet i nødverge. Aktoratet mener at det ikke var snakk om nødverge. Blant annet fordi kvinnen ble stukket over 30 ganger.

Derfor har politiet etterforsket om det kan være andre motiver. Blant annet om det kan være snakk om et såkalt æresdrap. Ifølge aktor var paret fetter og kusine med pakistansk bakgrunn.

Aktor sa også i retten at den avdøde ønsket å skille seg fra den tiltalte. Den tiltalte ble i politiavhør spurt en rekke ganger om ekteparets samtaler om mulig skilsmisse og hvordan paret håndterte konflikter. Den tiltalte husket kun deler av disse samtalene.

Mannens forsvarer, Aase Karine Sigmond, har hele tiden avviste at det var snakk om et æresdrap.

– Hadde det ikke vært en etnisitet som ikke var norsk, så ville man aldri ha kommet til at det var et æresdrap, sier Sigmond.

Aase Karine Sigmond er 37-åringens forsvarer. Hun avviser at det er snakk om æresdrap.

Hun mener at det var et angrep fra kona som utløste hendelsen som førte til at hun til slutt ble drept.

Retten: Bestialsk og gruoppvekkende

I dommen heter det at «etter den samlede bevisførselen er det ikke grunnlag for å konkludere med sikkerhet om motivet til drapet, hverken i forkant eller under selve drapshandlingen. Selve drapshandlingen, og NNs handlemåte etterpå, har trekk som kan knyttes til æresdrap.

Men det er også forhold

som underbygger drapshandlingen ble utløst av et raseri som oppsto som følge av at MM (offeret) over tid ønsket å skille seg fra ham mot hans vilje, uten at det kan forstås i lys av begrep om tapt «ære»».

Retten mener samtidig at «drapet som NN med hensikt har utført, må karakteriseres som bestialsk, gruoppvekkende og preget av å være en ren henrettelse. Selve drapshandlingen er i seg selv så brutal at den isolert sett innebærer at det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter».

Forsvarer Sigmond sier til Aftenposten at de ikke har tatt stilling til mulig anke i saken.

– Jeg har ikke møtt klienten ennå Retten har lagt til grunn at dette ikke er æresdrap og lagt hanss forklaring til grunn med hensyn til at han ble angrepet først og at det ikke var planlagt, sier Sigmond.

Reagerte på lydopptak

I politiavhør fortalte mannen at han ble først angrepet av kona.

– Vi hadde en samtale. Plutselig fikk jeg øye på telefonen hennes. Der var det et lydopptak. Jeg tok telefonen. Hun klemte rundt halsen min med begge armene. Jeg husker ikke helt, men jeg sa noe sånt: «Prøver du å drepe meg?» Men hun slapp ikke taket.

– Jeg stakk henne og ville bort derfra, men etterpå angrep hun meg igjen. Jeg husker ikke hva som skjedde etterpå, og hvordan det skjedde.

Krevde skilsmisse

Mannen forklarte seg delvis via tolk i avhøret som ble spilt i retten. Han forklarte om krangler mellom ektefellene i perioden før drapet.

– Da vi kranglet, så gikk det så langt at hun noen ganger krevde skilsmisse. Da sa jeg at det var OK for meg, men så ble vi venner igjen, forklarte 37-åringen.

Han fortalte videre at kona flere ganger hadde bedt om å skilles i månedene før drapet, men situasjonen roet seg ned hver gang. Men ekteskapet var preget av dette. Blant annet fordi de hadde redusert kommunikasjonen seg imellom.