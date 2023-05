Dette skjer i Oslo på 17. mai

Leikarring, barnetog og festkonsert. Dette er noe av det som skjer i hovedstaden på nasjonaldagen.

17. mai er vi så glad i, moro vi har fra morgen til kveld! Onsdag skinner solen for Oslos innbyggere.

16.05.2023 14:57 Oppdatert 16.05.2023 15:16

Værgudene har forbarmet seg over nasjonaldagen og det kan se ut til at østlandet får en solskinnsdag med is, svette bunader (eller festdrakter) og utevær.

I Oslo er det lagt opp til et stort program. Med vårblomstringen i full gang og russen trippende rundt, er det nesten garantert at man vil få et bybilde i rødt, hvitt og blått. Men hva skjer på den store dagen?

På Oslo kommune sine hjemmesider kan du finne det komplette programmet i deres regi.

Her er noe av det som skjer på nasjonaldagen:

Barnetog

For mange er barnetoget en av hovedaktivitetene på nasjonaldagen. Barnetoget i Oslo stopper som kjent fremfor Slottet. Det har vært spenning knyttet til om barna i Oslo også i år får vinke til kongen, ettersom han har vært sykmeldt. Tirsdag kom derimot meldingen om at kongen var friskmeldt til å gjøre sin plikt på balkongen ved Slottet.

10.00: Barnetoget går fra Festningsplassen med Forsvarets stabsmusikkorps først. Barnetoget følger Kirkegata til Karl Johans gate.

10:30: Barnetoget ankommer Slottet og 17. maikomiteens leder hilser Hans Majestet Kongen og kongefamilien. Musikk og sang ved Forsvarets stabsmusikkorps og Oslo Håndverker Sangforening.

De aller fleste barneskoler har egne arrangementer etter at toget er ferdig. Sjekk hjemmesiden til din lokale skole for mer informasjon.

Fakta Dette er rekkefølgen på skoler i barnetoget Svarttjern skole 1. Rommen skole 2. Lutvann skole 3. Lilleborg skole 4. Ullevålsveien skole 5. Bolteløkka skole 6. Ila skole 7. Vålerenga skole 8. Lakkegata skole 9. Lambertseter skole 10. Prinsdal skole 11. Toppåsen skole 12. Tonsenhagen skole 13. Vollebekk skole 14. Smestad skole 15. Nordstrand skole 16. Haukåsen skole 17. Holmen skole 18. Bestum skole 19. Bakås skole 20. Ellingsrudåsen skole 21. Skjønnhaug skole 22. Lindeberg skole 23. Jeriko skole 24. Høyenhall skole 25. Manglerud skole 26. Sinsen skole 27. Tiurleiken skole 28. Ammerud skole 29. Ruseløkka skole 30. Ljabruskolen Steinerskole 31. Bryn skole 32. Mortensrud skole 33. Stenbråten skole 34. Klemetsrud skole 35. Løren skole 36. Refstad skole 37. Rustad skole 38. Ljan skole 39. Kampen skole 40. Gamlebyen skole 41. Vahl skole 42. Teglverket skole 43. Hasle skole 44. Grefsen skole 45. Morellbakken skole 46. Disen skole 47. Linderud skole 48. Uranienborg skole 49. Marienlyst skole 50. Maridalen skole 51. Kjelsås skole 52. Lycee francais Rene Cassin 53. Vetland skole 54. Oppsal skole 55. Trasop skole 56. Godlia skole 57. Bøler skole 58. Bjørndal skole 59. Lysejordet skole 60. Montessoriskolen Lyse 61. Oslo Montessoriskole 62. Bjølsen skole 63. Sagene skole 64. Nordpolen skole 65. Fernanda Nissen skole 66. Majorstuen skole 67. Skøyen skole 68. Svendstuen skole 69. Grindbakken skole 70. Rosenholm skole 71. Hallagerbakken skole 72. Lusetjern skole 73. Trosterud skole 74. Deutsche Schule Oslo – Max Tau 75. Engebråten skole 76. Haugenstua skole 77. Tveita skole 78. Abildsø skole 79. Slemdal skole 80. Tøyen skole 81. Ullevål skole 82. Berg skole 83. Tåsen skole 84. Voksen skole 85. Bogstad skole 86. Veitvet skole 87. Språksenteret 88. Østensjø skole 89. Frydenberg skole 90. Kringsjå skole 91. Bjørnsletta skole 92. Årvoll skole 93. Nyskolen i Oslo 94. Vinderen skole 95. Brynseng skole 96. Nedre Bekkelaget skole 97. Stovner skole 98. Steinerskolen i Oslo 99. Norlights International School 100. Hovseter skole 101. Akademiet Realfagsskole Oslo 102. Skøyenåsen skole 103. St. Sunniva skole 104. Møllergata skole 105. Grünerløkka skole 106. Kristelig Gymnasium 107. Edvard Munch videregående 108. Oslo katedralskole 109. Foss videregående 110. Vis mer

Kransnedleggelser

17. mai er også en dag for å markere mennesker som har hatt historisk betydning for Norge.

08:00: Nasjonalmonumentet på Akershus festning. Bekransning ved stortingspresident Masud Gharahkhani. Forsvarets stabsmusikkorps spiller. Æresavdeling fra Hans Majestet Kongens Garde.

08:00: Statuen av Camilla Collett i Slottsparken. Tale ved illustratør og animatør, Nora Dåsnes. Kvinnelige Studenters Sangforening synger.

08:15: Bjørnstjerne Bjørnsons grav i Vår Frelsers gravlund. Tale ved teatersjef, skuespiller og regissør, Kjetil Bang-Hansen. Akademisk Korforening og Peblingene synger.

08:45: Anna Rogstads grav i Vår Frelsers gravlund. Hun var første kvinne på Stortinget. Her blir det tale ved forfatter og miljøverner, Penelope Lea. Oslo Håndverker Sangforening synger.

Gardens opptreden på 17. mai er et av få fra militæret. Norges nasjonaldag skiller seg fra andre lands, da fokuset ligger på barnetog og ikke militærparade.

Dans og garden

09:15: Leikarring med Bondeungdomslaget i Oslo. Fra Egertorget til Slottet.

09:55: Gardedrill på Universitetsplassen. Gardistene byr opp til dans.

18:14: Brosteinsball og sang ved Bondeungdomslaget i Oslo. Universitetsplassen.

I fjor var det første gang Birkelunden Mannskor samlet folk til konsert på Grünerløkka siden 2019. Tusenvis var med på allsang under det feststemte arrangementet.

Kor og sang

14:00: Sang ved Den norske Studentersangforening. Aulatrappen på Universitetsplassen.

14:00: 17. mai-konsert med Birkelunden mannskor på Birkelunden.

15:00: Oslo domkirke. Konsert med Oslo Domkor og Kåre Nordstoga.

15:30: 17. mai-komiteens festkonsert. Karpedammen Scene, Akershus festning.

Bunadsklubb

Kunsten er å holde ut hele nasjonaldagen. Byen fylles opp av festglade mennesker, så det er ikke alltid lett å finne et ledig vannhull. Noen steder har derimot droppet bordbooking og holder dørene åpne for de som kommer først. Noen av de holder åpent til sent på kveld.

19:00: Etter 17 – Klubbkveld på Rockefeller. Billettene koster 250 kroner og det er 20 års grense for å komme inn.

11:00–23:30: 17. mai hos Prindsen Hage. Ingen booking. Bakgården lokker med mat, drikke og et vilt dansegulv.

13:00–01:00: Bakgårdsfest på Becco. Ingen booking. Bakgården på Tullinløkka fylles med musikk, drikke og snacks.

13:00–00:00: 17. mai på Byens Tak. Ingen booking. DJs hele dagen, grilling, drinker på takterrassen på Youngstorget.