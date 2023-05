Politiet måtte true med våpen under pågripelse i Oslo

Natt til 18. mai har ikke forløpt rolig for politiet i Oslo.

Illustrasjonsfoto: Politiet har hatt mye å gjøre i hovedstaden natt til 18. mai.

18.05.2023 06:48 Oppdatert 18.05.2023 07:39

Hendelsen skjedde ved 1.45-tiden etter at flere hadde varslet politiet om de to mennene.

– Den ene hadde en kniv, nektet å slippe den og etterkomme politiets pålegg. Da ser patruljen seg nødt til å både bruke pepperspray og true med skytevåpen, forteller operasjonsleder Tor Gulbrandsen i Oslo politidistrikt til NTB.

Begge mennene, den ene i slutten av tenårene, den andre i begynnelsen av 20-årene, er pågrepet og satt i arresten.

Etter hvert fikk politiet kontroll og fikk nøstet opp i saken. Det viste seg at de to mennene hadde vært kranglete mot flere og provosert til slåsskamp, uten at det er blitt noen veldig alvorlige skader.

– Men nok til at folk har reagert og kontaktet politiet, forteller operasjonslederen.

Nesten nyttårsaften

Ellers har det vært mange slagsmål rundt utestedene i Oslo sentrum.

– Det er blitt delt ut noen slag og spark både her og der i natt. Flere dørvakter har kontaktet politiet for bistand.

Gulbrandsen sier at hans inntrykk er at denne kvelden og natten har vært langt mer arbeidskrevende enn en ordinær lørdagsnatt.

– Mitt inntrykk er at dette er en lørdag med tanke på mengden slagsmål og ordensforstyrrelser. Det kan sammenlignes med enkelte helger i året, nivået er ikke helt nyttårsaften, men ikke langt unna.

Politiet måtte også hjelpe vaktene ved et utested i Hegdehaugsveien etter at gjestene ikke ville gå da stedet stengte. Da politiet kom, ble utestedet tømt og stengt.

Nødetatene rykket også ut til Torshov etter røykutvikling. Årsaken var en godt stekt grandiosa.

Dørvakt satt ut av spill

Noe tidligere på Grønland forsøkte en dørvakt ved et utested å løse opp i et slagsmål. Da ble han selv utsatt for vold.

– Det førte til at utestedet måtte stenge noe før planlagt, siden vakten var satt ut av spill, forteller operasjonslederen.

Ved Rådhusplassen tok politiet seg av tre mindreårige etter et slagsmål i Tordenskiolds gate ved 3-tiden.

– Vi fikk melding om et slagsmål med ti involverte. Når vi kommer løper folk til alle kanter. De vi får tak i er gjerne de som det har gått mest utover, sier Gulbrandsen.

Alle ble kjørt hjem til foreldrene siden de var mindreårige. De samme ungdommene i 16-17-alderen var tidligere på kvelden bortvist fra Oslo sentrum.