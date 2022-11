Byrådet vil behandle «moderate» småhussøknader

Byrådet vil nå at byggesaker i småhusområdene kan behandles. Men bare hvis de er i tråd med ny, strengere plan.

Takterrasser og minimale grøntområder er noe av det den nye småhusplanen vil ha slutt på.

24. nov. 2022 12:59 Sist oppdatert 6 minutter siden

6. april gikk bommen ned for behandling av alle byggesøknader i Oslos småhusområder. Plan- og bygningsetaten hadde lagt frem forslag til nye, strengere regler for bygging i småhusområdene.

For å hindre at prosjekter i konflikt med de nye reglene skulle kunne gjennomføres, ble det innført full byggestans. Det betydde også at ingen søknader ville bli behandlet før de nye reglene er vedtatt.