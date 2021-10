En av Oslo sentrums viktigste gater for bil og buss skal stenges i tre år

Sikringen av Ring 1 i nytt regjeringskvartal får store konsekvenser for kjøremønsteret i sentrum. En av Oslos mest brukte busslinjer må legge om ruten – nok en gang.

Mellom 2023 og 2026 vil denne delen av Ring 1 være stengt for trafikk.

15. okt. 2021 11:45 Sist oppdatert nå nettopp

Byggingen av et nytt regjeringskvartal midt i Oslo sentrum er så vidt i gang. De neste årene vil flere bygninger reise seg.

Sikkerhetstiltakene blir omfattende og kostbare. Og byggingen vil merkes godt i sentrum.

For at sikkerheten i det nye kvartalet skal være god nok, er det bestemt at deler av trafikkerte Ring 1 må bygges om.

Veien, som i snitt passeres av 12.500 kjøretøyer i døgnet, skal terrorsikres og senkes. Både Hammersborgtunnelen og Vaterlandstunnelen skal oppgraderes. Førstnevnte skal senkes 10 meter på det meste.