Jubel og champagne i Oslo: – Det er en frigjøringsdag

Oslo feirer gjenåpningen. Byen er full av folk da klokken slår fire. På Youngstorget blir det feiret med champagne.

Karoline Ulateig, Marthe Sponberg Øien og Marit Nordseth jubler når klokken slår fire.

Nå nettopp

Glede og yrende folkeliv. Det er Oslo-gatene klokken lørdag ettermiddag, når restriksjonene endelig blir opphevet.

Utenfor mathallen i Torggata begynner en venninnegjeng nedtelling. Jubelen bryter løs når klokken slår fire.

– Det er en frigjøringsdag! Den skal skrives inn i historiebøkene, ler Ida Sponberg Øien.

Øien gleder seg til kvelden. Hun har ikke vært skikkelig ute på byen, som hun sier, på ett og et halvt år.

– Det blir så gøy! Vi skal først i bursdag, og så skal vi ut på byen, sier hun.

– Vi skal danse, og vi skal ikke holde avstand.

Klaus Gretland (i gul jakke) slår armene i være på slaget fire. DJ-en gleder seg til åpne dansegulv.

– I dag åpner dansegulvet

Klaus Gretland går gledestrålende rundt på mathallen. Han gliser stort når Aftenposten spør hvorfor han er så glad.

– Jeg er DJ, og i dag åpner dansegulvet, sier han.

– Det blir gledesrus i kveld. Det blir sprøtt å spille for fulle dansegulv.

Folk har vært flinke, sier han. Pandemien har vart lenge.

– Nå er det egentlig litt vanskelig å vite hvor grensen går. Kan vi klemme? Kan vi ta på hverandre, ler han.

Vennene Ketil Jansen, Rebecca Sophia Moe, Emily Harbakk, Lasse Lokøy og Thea Marie Gravdal feirer på Youngstorget.

– Det er som 17. mai igjen

På Youngstorget har en vennegjeng kapret fontenen, midt på plassen, og feirer med roser, norske flagg og champagne.

Rebecca Sophia Moe har samlet folk, kjøpt champagne – og feirer.

– Det er som 17. mai igjen, roper hun.

Rebecca Sophia Moe serverer champagne fra fontenen på Youngstorget.

Moe serverer champagne, og vifter med flagget. Hun har tenkt seg ut på byen.

– Vi vet ikke helt hva som skjer i kveld. Utestedene er åpne til klokken tre, men det er ikke sikkert at vi klarer å holde ut så lenge.

Fest i Bergen, Trondheim og Stavanger

I Bergen var tidligere ordfører Trude Drevland på plass på Skau bar for å klippe snoren og uoffisielt gjenåpne Bergen da klokken slo 16. Her var det både rød løper og selvsagt buekorps, skriver Bergens Tidende.

I Stavanger var det full gjenåpningsfest med dansegulv på brosteinene i Fargegata, konsert og fyrverkeri på Torget og fest på Tou Scene, skriver Aftenbladet.

Trønderne er også klare for fest. Restaurantsjef Amanda Selven på San Sebastian sier til Adressa at hun har gledet seg.

– Dette har vi ventet lenge på, og endelig kan vi doble antall gjester i lokalet. Gjestene slipper at vi må passe på de, og de kan bare kose seg. Nå er vi klare for en vill kveld, sier hun.

Men pandemien er ikke helt over, ennå

Pandemien er likevel ikke helt over. Til tross for lettelsene, er det fortsatt være krav om at man skal isolere seg hvis man har covid-19.

Personer som får symptomer på luftveisinfeksjon, bør fremdeles teste seg. Det gjelder også vaksinerte.

For den som skal reise inn til Norge, er det fortsatt begrensninger. Innreiserestriksjoner fra EU/Schengen, Storbritannia og såkalte lilla land forsvinner, men fra noen land utenfor EU er det fortsatt ikke lov å reise inn i landet.