Dyrere beboerparkering for elbil og mer til eldreomsorg

Rødt er enige med byrådspartiene om et nytt Oslo-budsjett. Flytter på rekordhøye 463 millioner kroner.

Rødt er enige med byrådspartiene. Byrådsleder Raymond Johansen har dermed et budsjett han kan styre Oslo med.

1. des. 2021 11:54 Sist oppdatert nå nettopp

Byrådet i Oslo er enig med Rødt om Oslo-budsjettet for neste år. Det skjer i god tid før budsjettet skal vedtas i bystyret onsdag 8. desember. Rødt har fått gjennomslag for flere av sine krav.

Partiet har klart å flytte på 463 millioner kroner i forhandlingene.

– Det er det meste vi noen gang har klart å flytte på, samtidig er kommunens totalbudsjett det største som noen gang har vært, sier Rødts gruppeleder og sjefforhandler Eivor Evenrud.

Aps gruppeleder Andreas Halse sier at han er fornøyd med enigheten.

– Vi er veldig godt fornøyd med å ha landet dette, sier Halse.

– Det er sjuende gangen vi gjør det. Vi har vist at vi har et stabilt samarbeid. Det tror jeg er viktig for tingene vi vil, sier han.

Halse sier Ap har strukket seg langt for å komme Rødt i møte:

– Det er stort sett saker vi er enige med dem i, og på en måte som gjør at vi ivaretar trygg økonomisk styring, sier han.

Fikk gjennom mange krav

Rødt har fått gjennomslag for en rekke små og store krav:

25 millioner til unge voksne i Oslo.

50 millioner mer til bydelene.

58 millioner kroner mer til hjemmetjenesten. Pengene skal gå til flere ansatte.

5 millioner til terapibad.

2 millioner til en pott for forsøk med sekstimersdag. Ulike virksomheter i kommunen kan søke på potten.

Den samiske barnehagen får 800.000 i driftstilskudd.

5 millioner til raskere saksbehandling i byggesaker.

Kommunen skal investere litt over 91 millioner kroner i prosjekter som skal sørge for universell utforming. Det gjelder både i kollektivtrafikken og i skolene.

Beboerparkeringen legges om. Det skal bli ulike priser i ytre og i indre by. Byrådet vil også heve prisene for elbil til 135 kroner i måneden. Det skal også utredes om det er mulig å heve prisene for husstander med mer enn én bil.

– Viktig for unge i Oslo

Eivor Evenrud trekker frem de 58 nye millionene som skal styrke hjemmetjenesten som den største seieren til Rødt.

– En del av det er at folk som trenger det får kvalifisert hjelp hjem til seg. En annen ting er at det gjør at flere får jobb og faste stillinger. Så dette er nok det viktigste for velferden i byen i dette budsjettet, sier hun til Aftenposten.

Også økte midler til unge voksne som faller utenfor fremhever Rødt-politikeren.

– Unge voksne var viktige for oss, det er de fra 16–23 år. Her har vi fått på plass 25 millioner kroner. Det tror vi er viktig og vil være viktig for disse for hele deres liv, sier Evenrud.

Rødts gruppeleder Eivor Evenrud.

Kompenserer ikke for svinedyr strøm

Kraftkommunen Oslo tjener gode penger på de økte strømprisene. Gjennom eierskapet i Hafslund og Fortum Varme forventer kommunen å ta ut utbytte på over 1,6 milliarder kroner neste år. I forkant av budsjettet var dette en av de tingene Rødt ville gjøre noe med.

Men byrådet og Rødt gjør ikke noe for å hjelpe vanskeligstilte Oslo-boere med strømregningen i dette budsjettet.

– Vi tenker at det må være en nasjonal ordning som ser på dette med de høye strømprisene, sier Andreas Halse.

Rødt mener på sin side at partiet «følger situasjonen».

– Vi er ikke ferdig med den problemstillingen. Det er folk her i byen som kan komme til å trenge hjelp, men vi må fortsette å snakke sammen også om det som skjer opp mot statsbudsjettet, sier hun.

Dyrere beboerparkering for elbil

Partene har også blitt endret. Tidligere i år økte prisene på beboerparkering fra 3600 til 5400 kroner i året. Rødt ønsket i utgangspunktet å redusere denne økningen. Det år de ikke til.

Men Rødt har forhandlet inn en økninig i prisen for beboerbetaling på elbil. Elbiler skal nå betale 30 prosent av det fossilbileierne betaler.

Det innebærer en økning fra 900 kroner til 1620 kroner i året.

– Utgangspunktet vårt var at vi ønsket å redusere prisøkningen. Dessverre var det vanskelig å få det til. Men vi ønsket også å likestille elbil og fossbiler. Målet er å få redusert bruken av bil, og da er det riktig og rettferdig at alle som bruker bil må være med på å betale. Samtidig lønner det seg fortsatt å ha elbil, sier Siavash Mobasheri i Rødt til Aftenposten.

Rødt har også fått gjennomslag for å utrede muligheten at husstander med flere biler må betale mer enn de som bare har en bil.

– Vi synes det er en veldig fornuftig justering. Vi øker fortsatt prisen som planlagt på fossilbil i beboerparkeringen, men vi gjør det også litt dyrere med elbil. Det er fortsatt veldig billig, men vi vil at det skal lønne seg å ha en elbil, sier MDGs gruppeleder Eivind Trædal som har forhandlet budsjettet på vegne av MDG.

Krevde sekstimers arbeidsdag

Rødt hadde en rekke krav i forhandlingene. De viktigste var:

Prosjekt med sekstimers arbeidsdag i helsesektoren.

Økt bemanning i hjemmetjenesten.

En plan for å fange opp unge voksne (17-25 år) som står i faresonen for å falle utenfor fellesskapet.

Flere spesialbassenger og terapibad for eldre, kronisk syke og funksjonshemmede. Nytt bad på Mortensrud.

Budsjettet blir lagt frem på en pressekonferanse klokken 12 i dag.