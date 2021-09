Sommeren er på hell, men godværet holder seg. – Bedre enn Syden, mener Markus (5)

Opplever vi en «Indian summer»? Meteorologisk institutt mener det heller er snakk om en forlengelse av sommeren.

Torsdag ettermiddag hadde Markus (5) tatt turen til Nydalen badeplass sammen med moren sin.

2. sep. 2021 19:43 Sist oppdatert nå nettopp

– Det er bedre enn Syden!

Markus (5) har tatt turen til Nydalen badeplass sammen med moren Stine. Barnehagen er ferdig for dagen og middagen er spist. Svømmebrillene og armeringene er på.

Markus legger på svøm. Plasker litt i vannet.

– Det er litt kaldt, sier han først.

Men etter et par svømmetak er det plutselig ikke så kaldt lenger. Ettermiddagssolen steker og varmer opp Akerselva. Det har den gjort i flere dager.

Årets første høstmåned sparkes i gang med sommertemperaturer flere steder i landet. Og de ser ikke ut til å forsvinne med det første.

Markus plasket og koste seg i Akerselva torsdag ettermiddag. De siste dagene har det vært sommertemperaturer flere steder i landet.

Ikke «Indian summer»

Denne ukens temperaturer vitner om alt annet enn høst. Spesielt på Østlandet og Sørlandet har sommerværet holdt seg. I både Oslo, Telemark og Agder har gradestokken vist godt over 20 grader.

Noen snakker om «Indian summer». Eller «husmannssommer», som er den norske versjonen av fenomenet. Betegnelsen er et kallenavn på sommervær som opptrer etter høsten har satt inn.

Men det er ikke det vi opplever nå, sier Pernille Borander, statsmeteorolog ved Meteorologisk institutt. Det skal mer til før man kaller det «Indian summer», forteller hun, men understreker at definisjonen er noe uklar.

– Man bør helst ha hatt en litt ordentlig kald periode først, gjerne også med frost. I tillegg oppstår det ofte enda litt senere på høsten, nærmere oktober.

Nå har vi ikke rukket å ha det ordentlig kjølig ennå, påpeker Borander. Det vi opplever nå, er heller en forlengelse av sommeren, sier hun.

Torsdag var det opp mot 25 grader i hovedstaden. Nydalen badeplass var folksom.

– Går mot et klima man ikke har hatt før

Det er likevel spesielt at det er så varmt i september, understreker meteorologen. Grunnen til det er sammensatt.

De høye temperaturene skyldes en kombinasjon av flere ting: høytrykk i sør, lite skyer og mye soloppvarming. I tillegg kommer en varm og tørr luft over fjellene fra nord.

Resultatet er potensial for nye varmerekorder både i Telemark og Agder, forteller Borander. Her er rekordene for september henholdsvis 27,8 og 28,5 grader.

Kan september-varmen også skyldes klimaendringer?

Ikke umiddelbart, mener Borander.

– Det er som vi alltid sier – man må skille vær og klima. Vi er nødt til å se observasjonene i et større perspektiv.

Men, understreker hun, vi har allerede begynt å se tendenser til lange perioder med varmt og tørt vær. Sommeren i Europa gir en god pekepinn på hva vi kan vente fremover. Den har vært preget av dødelig flom, ekstreme hetebølger og store skogbranner.

Slik det har vært på Østlandet i det siste, med tørt vær og lite nedbør, er også noe man kan vente mer av fremover, ifølge Borander.

– At man slår rekorder, er et tegn på at man går mot et klima man ikke har hatt før.

Elisabeth Nisamjan (til høyre) og Eivor Gullhagen hadde torsdag tatt turen til Nydalen badeplass sammen med valpen Timmy.

Hva kan vi forvente oss videre?

Sommervarmen ser ikke ut til å ta slutt med det første. I helgen ser temperaturene ut til å synke litt, før de kryper seg opp over 20-tallet igjen neste uke.

Ifølge Borander er det sannsynlig at sommeren kan fortsette stykke inn i september. Men det er fortsatt usikkert, understreker hun.

På Nydalen badeplass er det mange som har planer om å nyte det gode været så lenge det varer. Elisabeth Nisamjan og Eivor Gullhagen har tatt turen til elven sammen med valpen Timmy. Alle tre har kjent på vannet.

– Det er veldig deilig med en liten ettersmak av sommeren. Nå må vi bare nyte det siste av den, sier Nisamjan.

Det har også Markus (5) planer om å gjøre. Han og moren kommer ofte til badeplassen etter barnehagen. Den har nemlig også noe Syden ikke har: en kanelbolle som venter når badingen er over.