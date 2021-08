På tre år er bruken av bysyklene mer enn halvert

Samtidig som elsparkesyklene dominerer bybildet i stadig større grad, har bruken av Oslos bysykler stupt. Bysykkelsjefen vil imidlertid ikke kalle elsparkesyklene direkte konkurrenter.

Emil Nordvik setter på plass sykkelen sin i Akersgata. Rundt ham er det ikke mangel på ledige sykler.

I 10–15 minutter måtte Aftenposten speide i Akersgata onsdag formiddag for å treffe en som brukte bysyklene. Samtidig suste den ene elsparkesyklisten forbi etter den andre.

Men Emil Nordvik bruker fortsatt heller bysyklene enn elsparkesykkel.

– Mest fordi man har et abonnement på dem. Det er også billigere enn å bruke elsparkesyklene hele tiden, sier han.

Nordviks tur til Akersgata er én av rundt 150.000 bysykkelturer denne måneden. Det er ikke engang halvparten så mange som på samme tidspunkt i august i 2018.

For sensommeren 2018 kunne sykkelentusiastene i Oslo juble. Populariteten til Oslo Bysykkel hadde nådd et toppunkt. På bare to år var bruken nesten doblet.