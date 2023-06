Brudeferden i Bjørvika

Gifteklare i sommervarmen.

Johanna Warberg(26) og Terje Vea Torkellsen (27) satset på et «low key» bryllup. Helt til Aftenposten dukket opp.

23.06.2023 20:03 Oppdatert 23.06.2023 20:25

Johanna Warberg (26) og Terje Vea Torkellsen (27) har ventet i seks år til studiene er ferdige for de begge. De urbane studentene som opprinnelig er fra Karmøy og Stavanger, er klare for yrkeslivet og et formelt samliv i tospann.

Virkeligheten for barnehagelærer Terje Torkellsen og Johanna Warberg, som går i praksis innen grafisk design, må likevel vente litt.

Fredag gikk ferden til rådhuset og bryllupsmarkering med noen få utvalgte venner.

Trikkelinje 13 fraktet de to håpefulle fra studentboligen i Bjørvika til vielse i Oslos storstue.

I rute for giftemål.

Har du husket ringene?

Linje 13 til rådhuset.

Brudepar med egen rød løper.

Brudeferd fra Bjørvika.

De har gledet seg til dette og ser frem til bedre plass i leid rekkehus fra høsten.

Brudefotografen har meldt avbud i siste liten, forteller paret lattermildt. De stiller seg mer enn velvillig opp for et frosset tidsminne mellom trikkeskinnene i Bjørvika i det Aftenpostens fotograf plutselig dukker opp.