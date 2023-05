– Det var et dumt spørsmål. Det er bare én mulighet!

Bergensere og sol er en god kombinasjon. Brann-supporterne har «tatt over» Oslo i forkant av lørdagens Cupfinale mot Lillestrøm SK.

Bergensere har tatt turen fra regnet i vest for å heie frem Brann i cupfinalen. Det oser selvtillit på toppen av St. Hanshaugen.

20.05.2023 14:17

Kanskje dukket det opp noen uvitende Osloboere som tenkte å sole seg på St. Hanshaugen lørdag formiddag. Det kan ikke ha gått så bra.

På toppen av parken er det stappfull i rødt. Ikke av solbrente kropper, men tomatrøde skjorter som roper at blodet er tykkere enn vann.

– Dette er livet, det! Det er helt fantastisk. Det er Bergen som tar over Oslo by! roper en mildt sagt feststemt bergenser.

Rudy Soltvedt synger høyt og selvsikkert sammen med mengden av supportere. Formen er på vei opp etter gårsdagen, som også ble en fest.

Rudy Soltvedt fyrer i gang havet av supportere med sang i skarre-r.

Det var stappfullt på toppen av St. Hanshaugen lørdag formiddag. Supporterne varmer opp til å varme opp Brann for årets Cupfinale.

– Vi var litt sene sist

Cupfinalen mot Lillestrøm starter klokken 16. Men her har festen pågått siden klokken 10.

– Hvem håper du vinner?

– Det var et dumt spørsmål. Det er bare én mulighet! sier den ivrige «bataljonen».

Forrige gang Brann var i cupfinalen i 2011, kan den gode stemningen ha tatt litt vel av. «Toget» av Brann-supportere kom ikke til Ullevaal stadion i tide. Brann-spillerne måtte varme opp til pipekonsert fra Aalesund-supporterne.

– Skal dere gå tidsnok i dag?

– Hehe. Ja, denne gangen må vi det. Vi var litt sene sist, sier han og ler.

I dag skulle toget gå presis klokken 13.30, to og en halv time før avspark. Det er forventet at dette vil skape trafikale utfordringer i ettermiddag, skriver politiet i Oslo på Twitter.

– Nei, jeg håper Brann taper noe jævlig! sier Ørjan Max Karlsen, og en høylytt brautende latter bryter ut av bergenserne rundt ham.

– Selvfølgelig vinner vi!

Venninnene Carina Rosvold og Nina Fredriksen ankom Oslo sent dagen i forveien. De har spart all energien til i dag. Og det er en selvfølge at Brann vinner.

– Det blir en fest i dag. Selvfølgelig vinner vi! sier Rosvold.

Når Aftenpostens journalist misforstår Rosvolds etternavn, bryter de ut i latter.

– Carina Rosenborg?

– Nei, da hadde jeg skiftet etternavn!

Carina Rosvold og Nina Fredriksen er helt sikre på at Brann vinner årets Cupfinale for herrer.

Petter Rasmussen veiver med et digert flagg på St. Hanshaugen.

Satser «beskjedent» på Brann-seier

Stemningen kan man ikke klage på. Solen steker over supporterne som kommer fra et regntungt Bergen. Det er lang kø til baren, men det virker det til å være verdt.

– Jeg har det helt magisk! sier Petter Rasmussen.

Han har en god følelse i forkant av kampen. Han tipper 4–1 til Brann, men han har holdt litt igjen på bettingen.

– Jeg har satt pengene på 3–1 fordi jeg er beskjeden. Men jeg vet vi vinner, og vi vinner mye. Etter 20 minutter vet vi hvem som har vunnet! sier Rasmussen. Kameratene rundt bordet stemmer i.

– Heia Brann, heia Brann!