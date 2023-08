Nå blir det enda mer kø på E18 i Oslo

I snart én måned har E18 ved Skøyen vært en flaskehals. Nå blir det enda mer kø der, særlig i østgående retning.

Slik så det ut på E18 i vestgående retning tidlig mandag ettermiddag. Det er ventet mer kø i dagene fremover. Vis mer

Bygdøylokket og Sjølystlokket er under oppgradering. Derfor har kun to av kjørefeltene på E18 vært åpne for trafikk siden begynnelsen av juli.

Det har ført til lange køer. Nå varsler Statens vegvesen enda lengre køer de neste dagene. Dette fordi ferien er over, og flere skal på jobb.

– Vi har lagt merke til at folk er på vei tilbake fra ferien, og trafikken tar seg opp. Køene vil vokse de neste dagene, sier Øyvind Sæther.

Han er byggeleder i Statens vegvesen.

E18 ved Bygdøy- og Sjølystlokket har en gjennomsnittstrafikk på 78.000 kjøretøyer i døgnet. Trafikken er ujevnt fordelt gjennom døgnet. Det er mer trafikk i rushtiden enn ellers i døgnet, men rushtidstrafikken har vært mindre i sommer. Derfor er arbeidene lagt til i fellesferien. Statens vegvesen har ikke tall på hvor mye trafikk det er på strekningen etter at kapasiteten ble redusert.

Det jobbes døgnkontinuerlig på stedet. Hele prosjektet skal etter planen være ferdig i slutten av oktober.

Selv om det jobbes døgnkontinuerlig på E18 fra Bygdøylokket til Sjølystlokket, vil det fremdeles ta nesten tre måneder før hele prosjektet er ferdig. De neste dagene vil køene vokse på grunn av veiarbeid. Vis mer

Åpner ett felt søndag

For de som kjører vestover, vil situasjonen bli noe bedre fra og med søndag. Da åpner Veivesenet ett av de stengte kjørefeltene i retning mot Drammen.

– Når felt nummer to mot Drammen åpner, blir det mindre tilbakeblokkering i Operatunnelen. Det betyr mindre kø i vestgående retning, sier Sæther.

Når det gjelder østgående retning (mot Oslo sentrum) vil det fremdeles være ett felt der. Det andre feltet åpner ikke før i slutten av august. Derfor vil det bli mer kø i østgående retning, særlig fra neste uke.

– Det er ingen tvil om at det blir særlig mer kø i østgående retning. Vi oppfordrer folk til å reise kollektivt, sykle eller gå. De som må kjøre, kan alternativt kjøre Ring 3, sier Sæther.

– Hvorfor vil det ta lengre tid å gjenåpne felt nummer to i retning mot Oslo sentrum?

– Det er fordi vi jobber fra nord til sør. De østgående kjørefeltene ligger helt sør i anleggsområdet. Det er denne rekkefølgen som er mest hensiktsmessig for jobben, svarer Sæther.

Dette skal gjøres

Oppgraderingen omfatter kjørebanen, betongkonstruksjonene, vann- og avløpsledninger og tekniske installasjoner. I tillegg skal eksisterende rør for Hoffselva skiftes ut og erstattes av en betongkulvert betongkulvertEn kulvert er et større gjennomløp for bekker, gang- eller sykkelveier under veier eller toglinjer. Kulvert bygges av betong, stein eller stålrør. Kilde: SNL.no. Disse rørene ligger under Sjølystlokket.

Kjørehøyden under Bygdøylokket skal heves slik at høyere kjøretøy kan passere under.

Arbeidene er en del av det omfattende tunneloppgraderings-prosjektet i Oslo som har pågått i flere år.

Det er også planlagt å skifte ut dagens belysning og enkelte skilt.