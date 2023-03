Hundrevis møtte opp til støttekonsert: – Det har vært en veldig varme

Flere hundre mennesker møtte opp til støttekonserten for reindriftsutøverne på Fosen i Oslo fredag kveld.

Ingeborg Hjelmbrekke, Astrid Hjelmbrekke, Irene Olsen og Mona Danielsen er stolte over de som har aksjonert den siste uken.

03.03.2023 21:46 Oppdatert 03.03.2023 22:07

Ingeborg Hjelmbrekke, Astri Hjelmbrekke, Irene Olsen og Mona Danielsen sto nesten helt først i køen. De møtte opp klokken 17.20, over to timer før konserten skulle starte.

De har fulgt ukens aksjoner i Oslo sentrum hjemmefra gjennom nyheter og sosiale medier. Bildene har vist samer bli båret bort av politiet og kjørt i arresten.

Den siste uken har de kjent på både sinne og tristhet.

– Og jeg har vært stolt, sier Astri Hjelmbrekke.

– Ja, kjempestolt over dem som har aksjonert, stemmer datteren Ingeborg Hjelmbrekke i.

Uke med aksjoner endte med Støre-beklagelse

Aksjonene hadde som mål å fatte vedtak om at vindturbiner på Fosen i Trøndelag skal rives. Høyesterett har gitt saksøkere medhold i at det var et brudd på samiske rettigheter å tillate vindkraft her, medomstolen sa ikke eksplisitt hva som skal skje med vindmøllene. Etter 500 dager uten at staten hadde gjort noe, var tålmodigheten slutt.

Torsdag fikk aksjonistene et slags gjennomslag: Energiminister Aasland beklaget. Senere gjorde statsministeren det samme og inviterte reindriftssamene på frokost.

De erkjente at det var et pågående menneskerettighetsbrudd. Aasland lovet raske tiltak. Fredag avblåste demonstrantene videre aksjoner og pakket sammen.

Fakta Dette er Fosen-saken Da Storheia vindkraftverk sto ferdig, var det Norges største. Anlegget består av 80 turbiner med et samlet produksjonskapasitet på 1 TWh årlig. Storheia og Roan vindkraftverk ligger innenfor området til Fosen reinbeitedistrikt, som har et samlet areal på rundt 4200 kvadratkilometer, fordelt på Nord-Fosen sida (2200 kvadratkilometer) og Sør-Fosen sijte (2000 kvadratkilometer). Den totale prisen for vindparkene er beregnet til rundt 11 milliarder kroner. Høyesterett fastslo i 2021 at konsesjonsvedtaket er ugyldig. Samenes rettigheter var krenket, og vedtakene om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse for utbygging av to av de største vindparkene, Storheia og Roan, var ugyldige. Men driften har fortsatt. Torsdag 23. februar, nøyaktig 500 dager etter at Høyesterett avsa sin historiske dom, tok 13 aktivister fra Norske Samers Riksforbund Nuorat og Natur og Ungdom seg inn i Olje- og energidepartementet, som de «okkuperte» i fire dager før de ble kastet ut av politiet. Protestene har fortsatt siden. Vis mer

– Det har vært veldig spennende også. Det har skjedd nye overraskende ting fra dag til dag. Og så har det vært veldig vondt å høre på olje- og energiministeren som har hatt veldig vanskelig for å beklage, sier Danielsen.

De beskriver det som både overraskende og lettende å endelig få en beklagelse i går.

– Det er en bekreftelse også. Det var helt på sin plass at den beklagelsen kom nå, sier Astri Hjelmbrekke.

Over en time før konsertstart sto det allerede flere hundre mennesker i kø utenfor Riksscenen.

De fire kvinnene har kommet tilreisende fra Snåsa, Drangedal og Brøttum for å delta på demonstrasjonen utenfor Stortinget og for å se konserten i kveld.

Gråting og varme

Den siste uken har det vært mange samiske kofter og flagg å se i Oslos gater. Gjennom fredagen har de følt på mye støtte fra forbipasserende.

– Vi har opplevd at folk i gaten har stoppet oss, sagt at vi gjør en bra jobb og gitt tommel opp, sier Astri Hjelmbrekke.

Hjelmbrekke forteller at hun begynte å gråte under støttemarkeringen utenfor Stortinget tidligere i dag. Da fikk hun en klem av den samiske komikeren Trine Lise Olsen, som sto like ved henne.

De fire kvinnene tror det kjennetegner det samiske miljøet.

– Det har vært en veldig varme. Jeg er ikke med i det samiske miljøet, men det føles veldig godt å være her og støtte opp om saken. Det er utrolig omfavnende miljø, sier Olsen.

– Ja, vi står opp og passer på hverandre når det trengs, sier Ingeborg Hjelmbrekke.

Fakta Disse arrangørene står bak støttekonserten Den internasjonale urfolksfestivalen Riddu Riđđu Festivála

Den samiske høstfestivalen Tjaktjen Tjåangkhoe

Saemien Sijte (Sørsamisk museum)

Dáiddadállu (Kautokeino Kunstnerkollektiv)

Den samiske kultur- og musikkfestivalen Márkomeannu

Davvi Álbmogiid Guovddá (Senter For Nordlige Folk)

Sámi Viessu Oslo (Samisk Hus Oslo)

Riksscenen Vis mer

Har ikke nådd målet enda

– Det er helt sinnssykt gøy å se så mange her. Og da er det også helt sinnssykt kjedelig å måtte si at ikke alle slipper inn, sier Sajje Solbakk, festivalsjef i Riddu Riđđu, til de oppmøtte.

Solbakk og Riddu Riđđu er en av arrangørene av konserten, sammen med blant andre Ane Margrethe Ugelvik, festivalleder og daglig leder i Márkomeannu.

Arrangørene sender konserten direkte på egne Facebook-sider:

De har planlagt konserten siden mandag. Da hadde de ikke sett for seg at så mange skulle møte opp.

– Konserten har vokst i takt med aksjonen og publikum har økt når flere har sluttet seg til aksjonene. Det er utrolig gøy å se at så mange møter opp, sier Solbakk.

Det er bare plass til rundt 400 personer på hovedscenen på Riksscenen. For å sikre at alle som vil skal få med seg konserten, vises den også via stream på Samisk Hus, Salt Art & Music og på Facebook.

Ugelvik forteller at de ikke har rukket å føle så mye på stemningen i dag fordi de har vært så travle med planlegging og organiseringen av konserten. Men hun fikk et generelt inntrykk på støttemarkeringen utenfor Stortinget i dag:

– Folk var veldig lei seg i går og mye mindre lei seg i dag. Det er klart det har vært en endring, sier Ugelvik.

Solbakk beskriver et stemningsskifte nå som blokadene utenfor departementene er avsluttet. Men det er ikke over enda.

– Vi går fortsatt med vrengte kofter i dag og det er jo med god grunn. Det er fordi vi enda ikke har nådd målet, avslutter Solbakk.

Å vrenge koften er en gammel samisk måte å vise uenighet på.

Festivalsjef i Riddu Riđđu, Sajje Solbakk, og festivalleder i Márkomeannu, Ane Margrethe Ugelvik, går fortsatt med koftene på vrangen.

Pernille Sandøy, Marie Sofie Mikkelsen og Linn Maria Holst sto nesten helt bakerst i køen. De var innforstått med at de sannsynligvis ikke kom til å slippe inn, men ville møte opp for å vise støtte og samhold.

– Det er noe med å stå her og vise forbipasserende at vi finnes. Egentlig burde det stå folk her på utsiden hele kvelden, bare for å vise at det er en stor gjeng som støtter, sier Mikkelsen.