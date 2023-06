Knusende dom over Oslobyggs konsulentbruk

Oslobygg leide inn konsulenter uten å vurdere om de faktisk trengte det. Slik lyder Kommunerevisjonens dom over byggselskapets konsulentbruk.

Kommunerevisjonen har undersøkt konsulentbruken i Oslobygg.

12.06.2023 21:31

Oslobygg KF Oslobygg KFOslobygg er Oslo kommunes eget eiendomsselskap og er en av Norges største byggherrer og eiendomsaktører. har den siste tiden vært under Kommunerevisjonens lupe. De har sett på det kommunale eiendomsselskapets bruk av konsulenter. Deres dom er knusende.

De mener Oslobyggs konsulentbruk «i liten grad» var i tråd med kommunens krav og føringer.

Manglende sjekk av det faktiske behovet for konsulenter. Konsulenter som godkjenner fakturaer fra eget selskap. Og manglende registrering av konsulentenes og de ansattes mulige interessekonflikter.

Det er bare noe av det Kommunerevisjonen har avdekket i sin nyeste undersøkelse.

Lite kontroll på interessekonflikter

Oslo kommune har som mål å redusere bruken av konsulenter. Innkjøp av konsulenter skal være begrunnet i et tydelig behov, har bystyret bestemt. Når konsulenter brukes, skal kommunen følge opp avtalen tett.

I fjor sommer fikk Kommunerevisjonen i oppdrag av Kontrollutvalget å undersøke følgende: Benytter Oslobygg konsulenttjenester i tråd med kommunens krav og føringer?

Det gjør selskapet «i liten grad», skal vi tro konklusjonen i rapporten. Svakhetene gjaldt spesielt:

Oslobyggs arbeid med å begrense konsulentbruken .

Oppfølgingen av de innleide konsulenttjenestene.

I noen tilfeller hadde konsulenter deltatt i behandlingen av fakturaer fra egen arbeidsgiver.

Oslobygg hadde ikke systemer for å sikre effektiv registrering av mulige interessekonflikter hos konsulentene.

Godkjente fakturaer fra egne selskap

Oslobygg hadde heller ikke rutiner for å dokumentere at det faktisk var behov for konsulentene de leide inn.

Det gir ifølge rapporten økt risiko for at Oslobygg anskaffer konsulenttjenester «selv om behovet kunne vært løst helt eller delvis uten bruk av konsulenter», skrives det i rapporten.

Det fantes heller ingen oversikt over selskapets avtaler med konsulenter, eller over hvor lenge den enkelte konsulent hadde hatt oppdrag for Oslobygg.

Det øker risikoen for ulovlige anskaffelser, påpeker Kommunerevisjonen.

Tre innleide konsulenter skal også ha godkjent til sammen seks fakturaer fra egne selskap.

Dette svarer Oslobygg

Aftenposten har spurt Oslobygg om de ønsker å kommentere funnene i rapporten. De viser til svarene adm.dir. Eli Grimsby og seksjonsleder Åse-Lill Madland allerede har gitt i rapporten.

Der skriver de at det tross for et høyt fokus på konsulentbruk siden oppstarten, fortsatt er behov for «ytterligere struktur og systematikk innenfor området».

De beskriver rapporten som nyttig – og at den har flere læringspunkter. De lister også opp seks tiltak de nå vil gjennomføre, men presiserer at listen ikke er utfyllende.