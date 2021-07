Lokalmiljøet opprørt etter at minnesmerket ble tagget ned

Mange reagerer sterkt på taggingen av minnesmerket etter Benjamin Hermansen. I kveld samles befolkningen på Holmlia for å tenne lys og legge ned blomster.

– Dette er gjort for å såre der det gjør aller vondest, sier Kristina Lie-Hagen. Hun var blant de første som kom til minnesmerket og forsøkte å fjerne taggingen. Foto: Ronja Sagstuen Larsen

12 minutter siden

Tirsdag ble minnesmerket etter Benjamin Hermansen tagget ned. «Breivik fikk rett», sto det på statuen.

Det var Kristina Lie-Hagen som forsøkte å fjerne taggingen først. Hun fikk vite om hendelsen i Facebook-gruppen «Engasjerte Holmlianere».

– Jeg ble veldig sint da jeg så det. Jeg gikk rett i boden og hentet en fille og white-spirit. Jeg ville bare få det vekk så fort som mulig, sier hun.

Da white-spirit ikke fungerte, hentet en annen nabo bremserens. Det hjalp litt, men det var ikke nok til å få bort taggingen, forteller Lie-Hagen.

Først da en vaktmester fra Åsbråten servicesentral kom med en slipeskive, fikk de fjernet teksten.

– Han slipte steinen helt til slipeskiven ble ødelagt. Men da gikk det heldigvis ikke an å se hva som sto lenger.

Senere kom Bymiljøetaten og fjernet resten av taggingen.

– Jeg synes det er veldig opprørende. Hverken sted eller dag er tilfeldig valgt. Dette minnesmerket er selve symbolet på rasistisk vold. Det synes jeg er avskyelig og skremmende, sier Lie-Hagen.

Hun er også særlig opprørt over at skjendingen ble gjort midt på dagen. Ifølge Lie-Hagen gikk det folk forbi minnesmerket rundt klokken elleve. Da var det ingenting å se. En drøy time senere, var minnesmerket tagget ned.

– Det sier noe om selvtilliten deres. Hvis de hadde kommet i nattemørket derimot, hadde sjansen for å bli tatt vært liten. Jeg synes det er veldig guffent.

Minnesmerket var tagget med teksten «Breivik fikk rett». Det står på Holmlia i Oslo. Foto: Skjermdump fra Twitter

Naboer fordømmer hendelsen

Mange har engasjert seg i hendelsen i ettermiddag.

– Folk ble veldig opprørt og sinte. De synes det er vondt at det skjer hjemme og på denne dagen, sier Lie-Hagen.

Hun forteller om et voldsomt engasjement blant naboer.

– Hvert år tenner vi lys ved minnesmerket. Mange barn lager også tegninger, og vi deler tankene vi har med hverandre. Dette er et sted som veldig mange går forbi hver dag, og som betyr mye for mange, sier hun.

Lie-Hagen sier at minnesmerket også betyr mye for henne.

– Jeg var så sint at jeg dirret. Nå vil jeg bli her til han er seg selv igjen, tenkte jeg. Men nå har vi fått vasket bort møkka, sier hun.

Åsbråten servicesentral brukte etter hvert en slipeskive for å få bort taggingen. Foto: Ronja Sagstuen Larsen

Utelukker ikke at det vil dukke opp andre steder

Politiet er nå ferdig med å sikre spor på stedet. Det sier operasjonsleder Tor Grøttum til Aftenposten.

– Vi etterforsker nå saken videre, men jeg kjenner ikke til at vi har noen mistenkte foreløpig, sier Grøttum.

Han utelukker ikke at det kan være en sammenheng mellom tiårsmarkeringen for 22. juli.

– Nå står 22. juli for døren og det kan være en forbindelse med denne datoen. På dager som Krystallnatten og ved andre historiske hendelser, er vi ekstra påpasselige. Men så lenge vi ikke har noen mistenkte, blir dette bare spekulasjoner, sier han.

– Det kan virke som at taggingen er gjort ved hjelp av en ferdiglaget sjablong. Har dere sett denne teksten noen andre steder tidligere?

– Nei, det kjenner jeg ikke til. Men nå er vi vare og oppmerksomme på dette og på at det kan skje på flere steder fremover, sier Grøttum.

Grøttum understreker overfor Aftenposten at det er svært viktig for politiet å løse saken. De har derfor nå bedt folk om tips i saken.

– Vi håper også folk sier ifra hvis de ser noe lignende fremover, sier han.

Mener det kunne vært unngått

– Det vrengte seg i magen min da jeg så det. Dette er bekreftelse på at hatet lever midt iblant oss.

Det sier Farukh Qureshi. Han er bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet og bor selv i bydel Søndre Nordstrand der minnesmerket står.

– At dette skjer i dag når det er Id-feiring og det er to dager til 22. juli – budskapet kan ikke misforstås, sier han.

Qureshi tror hendelsen kunne vært unngått.

– Dette er farlig og det viser at vi som samfunn ikke har gjort nok for å motvirke dette. Jeg tror det kunne vært unngått hvis man hadde hatt en mindre polariserende offentlig debatt.

Han peker blant annet på kommentarfeltene i sosiale medier:

– Man kan si det samme i dag uten at noen hever et øyenbryn. Bare se på hva folk rundt omkring lirer av seg uten at de får noen motstand. Det vi ser nå oppstår ikke i et vakuum, det skjer av en grunn.

Hendelsen skjer samme dag som Quershi skrev en kronikk i Aftenposten om terrorangrepene 22. juli. Der skriver Qureshi blant annet at han er kritisk til hvordan det jobbes for å motvirke diskriminering og hat mot muslimer.

Qureshi sier at det særlig er én ting han er urolig for nå:

– Min største bekymring er barn og ungdom som vokser opp her. Hvilken innvirkning vil det ha for dem? Slike hendelser gir dem en opplevelse av at noen forteller dem at de ikke er velkomne i sitt eget land. Og vi vet dessverre hva det kan føre til.

Ap-politiker Farukh Qureshi mener det gjøres for lite for å unngå slike hendelser. - Akkurat som at ord betyr noe, betyr det også noe når man velger å ikke si noe, sier han. Foto: Privat

Planlegger markering i kveld

Lokalsamfunnet vil ha en markering ved minnesmerket i kveld. Da kan de som vil tenne lys og legge ned blomster.

– Vi skal pynte litt ekstra der i dag for å ta plassen tilbake. Nå må folk ta vare på hverandre og seg selv, sier nabo Lie-Hagen.

Qureshi forteller at han også har tenkt seg på markeringen. I tillegg opplyser han til Aftenposten at klokkene i Holmlia kirke vil markere hendelsen i morgen klokken 12.