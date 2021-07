Barnehager og skoler i Oslo åpner på grønt nivå. Men mange ansatte er fortsatt ikke vaksinert.

Smittetrenden i Oslo er flat, men langt fra alle ansatte i barnehage og skole er vaksinert.

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen sier smitten i Oslo er så lav at det kan planlegges for grønt nivå i barnehager og skoler etter ferien.

Fellesferien er snart over. Det betyr snarlig retur til barnehage og skole for tilsammen 126.000 barn og unge i Oslo.

Planen er at barnehager og AKS skal starte opp på grønt nivå førstkommende mandag. Det blir også grønt nivå på skolene ved skolestart 16. august. Det opplyser byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap til Aftenposten.

Skolene bes likevel ha beredskap til å endre nivå dersom smitten skulle øke igjen.

– Nå er smitten så lav at det ligger til rette for å gjenåpne skolene på grønt nivå, sier skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) i en tekstmelding til VårtOslo.

Onsdag utsatte regjeringen trinn fire i gjenåpningsplanen. Målet er at flest mulig barnehager og skoler skal kunne starte opp på grønt nivå.

Ifølge FHIs siste ukerapport er smittetrenden i Norge nå svakt stigende. Det er imidlertid stor forskjell mellom fylkene.

For eksempel opplever Bergen nå en stigende smittetrend, mens kurven foreløpig er flat i Oslo.

Fakta Dette er grønt nivå i skolen Ingen syke skal møte på skolen

God hygiene

Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Vanlig organisering av skoleklasser og skolehverdag Kilde: Utdanningsdirektoratet Vis mer

Hvor mange lærere er vaksinert?

Oslo er som kjent blant kommunene som i midten av mai ble prioritert for ekstra vaksiner på grunn av høyt smittetrykk.

FHIs vaksinasjonsstatistikk viser at 85 prosent av hovedstadens befolkning over 18 år nå har fått første dose. 39 prosent er fullvaksinerte.

Pr. 12. juli var andelen vaksinerte blant ansatte i barnehager og skoler i Oslo rett under 80 prosent, viser en rapport fra FHI.

Hvor mange av disse som er fullvaksinerte, sier ikke rapporten noe om.

Men på samme tid hadde fortsatt over 6700 ansatte til gode å få et stikk i armen.

Hoveddelen av disse, mer enn 4400 personer, var i aldersgruppen 25–39 år.

Helseministeren mener én dose er godt nok

Én dose vaksine beskytter for smitte fra deltavarianten og alvorlig sykdom. Men beskyttelsen er svært god etter to doser.

– Vi har lagt til rette for at lærerne skal være beskyttet med første dose før skolestart. Mitt inntrykk er at mange kommuner har gjennomført dette, og dermed er de mer beskyttet enn de ville vært ellers, sa helseminister Bent Høie (H) til NTB onsdag.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H), helsedirektør Bjørn Guldvog og Gun Peggy Strømstad Knudsen, assisterende direktør i Folkehelseinstituttet, under regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen onsdag.

Ifølge Høie er det godt nok å være beskyttet med en dose for lærere som skal undervise.

FHI har ikke anbefalt å prioritere skoleansatte spesielt, men i april åpnet de for at lærere og annet pedagogisk personell kunne prioriteres.

Forutsetningen var at personer over 45 år i risikogruppene og helsepersonell var vaksinert.

Ble lovet «beskyttet» status før skolestart

Før sommeren sa regjeringen at alle lærere ville være vaksinert med en dose før skolestart.

Dermed ville de ha status som «beskyttet» før de skulle tilbake på jobb.

Da hadde diskusjonen om lærere skulle prioriteres for vaksine allerede vært et stridstema i lang tid.

Likevel tok det ikke lang tid før helseministeren i et skriftlig svar til Stortinget erkjente at det kanskje ikke ble slik likevel.

Han pekte på at det kom færre vaksiner til landet i sommer enn forventet. I tillegg presiserte han at det er opp til kommunene selv om de ville prioritere inntil 10 prosent av vaksinedosene til ansatte i barnehager, skoler og SFO.

Høies svar skapte kraftig reaksjoner fra flere hold.

– Dette bidrar ikke til trygghet, men forvirring. Jeg kan ikke forstå at regjeringen ikke kan ta den avgjørelsen selv. Det virker merkelig. For ansatte i skoler og barnehager vil dette bidra til utrygghet, snarere enn å gi dem en følelse av trygghet, sa Utdanningsforbundet Steffen Handal til VG.

Arbeiderpartiets utdanningspolitiker Torstein Tvedt Solberg sa til NRK at regjeringen hadde bløffet lærerne og betegnet regjeringens løfte som et luftslott.

95.000 uvaksinerte

På landsbasis var 65 prosent av ansatte i skoler og barnehager vaksinert med minst én dose pr. 12. juli. På samme tid gjensto det for 95.000 i denne gruppen å få et stikk i armen.

Blant disse inngår også personer som har fått tilbud om vaksine, men som har takket nei.

Den andelen er trolig lav. Koronavaksinasjonsprogrammet i Norge har svært høy oppslutning.

Dekningsgraden er høyest blant lærere i videregående skole, mens den er lavest blant assistenter.

FHI antar at det i stor grad skyldes ulik aldersfordeling mellom yrkesgruppene.