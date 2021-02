Ferdsel på isen er på eget ansvar. Her er tipsene om hvor du kan gå trygt

Ta med øks og sjekk om isen er trygg før du går på skøyter. Isstaver, selskap og kunnskap er nødvendig hvis du skal på langtur.

Isoppsynet i Bærum åpnet opp for folkevandring med sitt klarsignal om trygg is mellom øyene i indre del av Bærum-skjærgården. Mellom Kalvøya og Sandvika var det til tider festivalstemning på og rundt isen sist helg. Foto: Bjørge, Stein

I helgen krydde det av folk på islagte vann og fjordisen i Oslo-området. Flere gikk igjennom, og politiet kom med klar melding om å trekke unna isen. Men når stålisen ligger speilblank, er det fristende å ta skøytene fatt. Da gjelder det å huske at all ferdsel på is er på eget ansvar, og at det er smart å følge gode råd.

– Skal du ferdes på is på markavannene på skøyter, må du ha kunnskap om iskvalitet. Det kreves kompetanse og riktig sikkerhetsutstyr hvis du skal gå på turskøyter, sier Trine Rom Giving, kommunikasjonssjef i Skiforeningen.