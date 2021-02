Foto: Tomm W. Christiansen Oslo Utelivsbransjen 100 dagers ensomhet – hva gjør stamkundene når de brune pubene i Oslo er stengt?

Hva gjør stamkundene når de brune pubene er stengt? – Det er nå jeg angrer på at jeg ikke er gift, har barn og barnebarn, sier Leif.

Strømmen er dyr og avansen elendig, men krovert Muzamal Hussain klarte ikke å holde steng lenger.

For to uker siden åpnet han dørene på Bydelskroa på Tøyen for noen timer av gangen.