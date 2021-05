Massetesting i Oslo-skolen har startet for alvor. Resultatene gir håp om at alle elever kan gå på skolen frem til ferien.

Over 6000 elever og ansatte på videregående skole har allerede testet seg. Denne uken startet også ungdomsskolene massetesting.

Annenklassing på Fyrstikkalleen videregående skole, Miloan Huynh, er glad for at alle elevene massetestes. Hun synes det gir en trygghet. Foto: Paal Audestad

20. mai 2021 19:57 Sist oppdatert nå nettopp

18. mai kan stå igjen som en merkedag for Fyrstikkalleen og resten av de andre videregående skolene i Oslo.

I foajeen vrimler det av elever, og i klasserommet er det fullt. For første gang siden midten av februar er skolen tilbake på gult nivå og åpen for alle elever.

Etter storefri er det klart for en ny opplevelse for elevene i klasse 2 STA. For første gang skal de massetestes. I klasserommet summer det av forventning og lett nervøsitet blant de 30 elevene før de samtidig skal føre en pinne opp i begge neseborene.

Massetesting i videregående skole er et tiltak Oslo kommune bruker for å oppdage eventuell smitte i skolen raskt. Neste uke vil alle videregående skoler være en del av programmet. Også utvalgte ungdomsskoler startet testing denne uken.

– Vi har vært veldig opptatt av at vi skal ha noe å tilby for å bidra til trygghet og forutsigbarhet, sier skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

Ansatt rundt 70 koronaverter

For å gjennomføre testingen og analysen av hurtigtestene, har Utdanningsetaten ansatt rundt 70 koronaverter.

En av dem er svenske Christoffer Thorén. Til vanlig er Thorén bartender på Fru Burums på Frogner. Denne våren serverer han koronatester til elevene på Fyrstikkalleen skole og ikke drinker over bardisken.

Bartender og koronavert Christoffer Thorén deler ut testkit til Miloan Huynh og resten av elevene i klasse 2 STA på Fyrstikkalleen skole. Foto: Paal Audestad

– Den skal inn en-to centimeter i hvert nesebor, og vri fem ganger, forklarer Thorén der han står i fullt smittevernutstyr.