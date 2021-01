Da minusgradene kom, sa kommunen nei til skøytebaner. Men så ombestemte Bymiljøetaten seg.

Først sa kommunen nei til islegging. Men så snudde de. Det blir likevel skøyteis på flere av Oslos fotballbaner i vinter.

Til glede for store og små har det i over ti år vært is på grusbanen på Abildsø om vinteren. Nå får barna skøyteis likevel etter at Bymiljøetaten først sa nei. Foto: Einar Rydal

«På bakgrunn av endrede råd fra Smittevernoverlegen knyttet til naturisbaner, kan vi nå likevel islegge naturisbaner i Oslo. Vi starter med dette arbeidet i dag, mandag. Det ser ut til å bli gode forhold for islegging denne uken, så vi regner med å få opp noen baner før kommende helg. Hver bane tar to-tre dager å islegge.»

Denne gladmeldingen kom i en e-post til Aftenposten fra kommunikasjonsrådgiver Guro Birkeland Tangen i Bymiljøetaten. Dermed blir det full fart på naturisbanene over hele Oslo i en tid der vi oppfordres til å være aktive i nærmiljøet og ikke ta T-banen til Marka.

Skøytebanene i Oslo er populære. Nå skal flere grusbaner få is til glede for små og store. Her fra vannspeilet i Middelalderparken der det er blitt skøytebane på grunn av minusgradene. Foto: Hans O. Torgersen

Reglene tolket for strengt

– Rådene når det gjelder naturisbaner er blitt tolket i strengeste laget i kommunens smittevernmiljø. Etter god dialog med dem, har vi nå besluttet å islegge naturisbanene likevel. Vi ønsker folk velkommen på isbanen samtidig som vi ber alle etterleve smittevernrådene. Holde tilstrekkelig avstand til hverandre, også når skøytene er på, oppfordrer Birkeland Tangen.

Isbaner Bymiljøetaten nå vil islegge og brøyte, er Tonsenhagen skoleidrettsplass, Lambertseter grus, Mortensrud kunstgress, Bråtan grusbane, Bøler skolebane, Nordre Åsen, Ekeberg grusbane og kunstisbanen på Furuset. Det kan også bli is på flere baner, men foreløpig er det ikke bestemt hvilke.

Stor glede blant ildsjelene

Einar Rydal ved grusbanen som blir islagt i løpet av de nærmeste dagene. Foto: Morten Uglum

Før Bymiljøetaten snudde mandag, så det mørkt ut for islek i bomiljøene. I en årrekke har foreldre sørget for skøyteis på kommunale baner i boligområder. De syntes det var veldig trist da Oslo kommune ga beskjed om at det ikke kunne bli naturisbaner på kommunens arealer i år på grunn av smittevern.

Derfor er gleden nå stor blant ildsjelene i Skøytebanens venner på Abildsø.

– Vi er kjempeglade! Einar Rydal og spyleførerne på Abildsø gikk umiddelbart i gang med sprøytingen av skøytebanen da Bymiljøetaten ga grønt lys mandag.

Det blir is til helgen

I over ti år har Rydal og spyleførerne tilrettelagt grusbanen i nabolaget og vannet den i det minusgradene har kommet. I starten var de fire Abildsø-venner som gjorde det for barna på Abildsø. Nå er det en gjeng på 18 personer som deler på ansvaret.

– Vi har is til helgen. Det er helt herlig, sier Rydal.

Snøværet gjorde at de måtte ta en pause mandag ettermiddag. Men værmeldingen er på isleggernes side. Rydal gleder seg til at skøytebanen snart blir klar.

– Kommunen oppfordrer folk til å ikke ta banen til Marka. Hvis vi skal bruke nærmiljøet vårt, så bør det tilrettelegges for aktiviteter der. Det går også an å legge til rette for skigåing ved Abildsøfeltet, sier Rydal.

Skøytelek i bomiljøet er populært. Her fra et borettslag på Lindern som har egen skøytebane. Foto: Hans O. Torgersen

I flere år har barn fra nabolaget på Abildsø hatt en skøytebane i sitt nærområde. Nå gir kommunen grønt lys for islegging etter først å ha sagt nei av smittevernhensyn. Foto: Einar Rydal

Samlingspunkt for mange

Et par kilometer unna, ved Rustad skole, bor Halvor Lie. Han har sammen med sine naboer sørget for is på en fotballbane ved borettslaget siden 1989.

– Da jeg flyttet til borettslaget, fikk jeg vite at kommunen hadde sørget for is her før. De hadde da sluttet for noen år siden. Sammen med noen andre ildsjeler har vi sørget for is hvert eneste år siden 1989, sier Lie.

Banen ligger på Rustad-feltet, rett ved Rustad skole som har over 500 elever.

– Banen er et samlingspunkt for mange. Elever fra Rustad skole og Skullerud skole har også pleid å bruke banen, sier Lie.

De har sørget for å måke banen og vannet den, slik at den kunne brukes som skøytebane i vintermånedene.