Rødgrønne bydelspolitikere gjør opprør, krever E6-tunnel

Kravene våre er ikke blitt innfridd, mener samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG). Nå gjør rødgrønne bydelspolitikere opprør mot tunnel-nei.

Samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) mener statlige myndigheter må lytte til byrådet og bystyret. Lokalpolitikere i Østensjø bydel mener statlige myndigheter også må lytte til dem, og der har flertallet motsatt syn. Stein Bjørge (arkivfoto)

23 minutter siden

Milliardprosjektet E6 Oslo øst kan bli en av de store kranglesakene før stortingsvalget neste år.

For halvannen uke siden sa Høyre-topp Eirik Lae Solberg at Stortinget, om nødvendig, bør lage en statlig reguleringsplan. Det betyr at Oslo-politikerne settes på sidelinjen og staten overtar prosjektet for å få det gjennomført.