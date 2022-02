Siv Jensens hund narkotikaforgiftet på tur: – Håper politiet tar det på alvor

Den tidligere Frp-lederen er opprørt etter at hunden Karma ble marihuana-forgiftet på tur torsdag. Nå håper hun at politiet følger opp saken.

Siv Jensen har en finsk lapphund som heter Karma. Her går hun tur med den i Oslo.

10 minutter siden

«I går fryktet jeg for Karmas liv. (...) Hun ble forgiftet av narkotika som hun må ha funnet midt ute i et skogsområde», forteller Jensen i et innlegg på Facebook i ettermiddag.

Hun forteller at hun raskt fikk Karma til veterinær, og det nå heldigvis går bra.

– Dette må ha skjedd i går, på tur i skogen. Da vi kom hjem, så la hun seg til å sove, og jeg tenkte hun var sliten. Men hun blir liggende stille veldig lenge. Så jeg går bort for å få kontakt. Da ser jeg at hun er veldig dårlig. Når hun prøver å stå, er hun helt svingstang. Hun detter over ende, er helt stiv i muskulaturen og øynene ruller rundt i hodet, forteller Jensen til Aftenposten.

Dermed ble det ikke årstale og middag hos Norges Bank som planlagt for den tidligere Frp-lederen. I stedet rushet hun til akuttsykehuset til AniCura med Karma.

Det var Dagbladet som omtalte saken først.

Håper politiet vil gjøre søk

På klinikken ble det påvist at den finske lapphunden hadde fått i seg marihuana. Jensen har varslet politiet og oppfordret de til å søke i det aktuelle området. Hun vil ikke si akkurat hvor det er av hensyn til at politiet kanskje vil gjøre et søk.

– Men jeg har observert underlig aktivitet i dette området tidligere, også tidlig på morgen, forteller hun.

Jensen sier hun håper politiet tar saken på alvor.

– Vi har et dyrepoliti, og jeg mener de bør kunne bruke noen minutter på dette. Det er en grunn til at vi har opprettet et dyrepoliti, sier hun.

Å få opprettet et dyrepoliti var en av Frps hjertesaker i regjering.

Den tidligere Frp-lederen mener forgiftning av dyr ute i naturen er et omfattende problem. Hun forteller at mange hundeeiere har opplevd det samme.

– Og ikke bare narkotika, men også folk som med overlegg legger ut rottegift forkledd som hundemat fordi de vil hundene til livs. Det er ren ondskap. Narkotika er noe annet, men folk må tenke på at det kan ramme uskyldige barn og dyr ute i fri natur. Det er ikke greit i det hele tatt, sier Jensen.

Siv Jensen gikk av som Frp-leder i fjor etter 15 år.

Mange reaksjoner

Jensen forteller at det nå går bedre med Karma. Hun får medisinsk kull som motgift og må ta det med ro noen dager.

«Nå skal jeg bare kose med lille elsklingen i hele helgen», skriver Jensen på Facebook.

Innlegget har fått stor respons med så langt nærmere 600 kommentarer og lykkønskninger og over 5000 likes.

Siv Jensen varslet i fjor at hun ville gå av som Frp-leder etter 15 år. Samtidig skaffe hun seg en hund, noe som hadde vært en drøm i alle årene som partileder, fortalte hun da hun gikk av.