Slik så Bjørvika ut i 1999. Slik var det der i sommer. Utsikten fra Ekeberg i 1998. Samme utsikt i september i år. Oslo Bjørvika Fra trafikkhelvete til lekegrind

Hvem husker hvordan Bjørvika så ut for 30 år siden? Stein Kolstø har brukt et helt yrkesliv på å åpne Oslo mot fjorden. Det har skjedd mye han aldri kunne sett for seg.



Én time siden

– Her i 1992? Vi ville stått midt i et motorveikryss. Med den voldsomme trafikkmaskinen der borte.

Mannen med grå hårmanke står på det brede fortauet ved operaen og peker ned hovedgaten i Bjørvika.