20 år gamle Hamse Adan ble skutt ved Lofsrud skole

20-åringen ble skutt på Lofsrud skole torsdag. Nærmiljøet har lagt ned blomster og lys på åstedet etterpå.

Politiet gikk mandag ut med navn og bilde på mannen som ble drept på Mortensrud torsdag.

11. okt. 2021 12:05 Sist oppdatert 29 minutter siden

Det var 20 år gamle Hamse Hashi Adan som ble skutt ved Lofsrud skole torsdag kveld.

Politiet frigir navn og bilde på 20-åringen etter godkjennelse fra mannens familie. Familien kommer opprinnelig fra Somalia.

Han bodd tidligere på Mortensrud, men skal ha flyttet til Holmlia for kort tid siden. En kilde Aftenposten har snakket med, kan fortelle at 20-åringen hadde en bred omgangskrets på Mortensrud og var ofte sammen med venner fra Mortensrud.

Foreløpig er ingen mistenkt i saken. Det er heller ingen som er pågrepet.

Politiet gikk ut søndag kveld og ba vitner om å melde seg. Det er da snakk om flere ungdommer som var i området da den 20 år gamle mannen ble skutt.

Leder for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, Grete Lien Metlid, sier til Aftenposten mandag formiddag at politiet jobber med flere spor for å løse saken.

– Vi jobber for fullt med saken. Foreløpig har vi ingen mistenkte, sier Metlid.

Hamse Hashi Adan (20) ble skutt på Mortensrud sist torsdag. Fredag døde han av skadene.

– Står sammen i lidelsen

Lørdag kveld var det en markering på Mortensrud for å minne drapsofferet. Både unge og voksne fra nærmiljøet var til stede der.

– Vi står sammen i lidelsen. Vi er en stor familie, sier Zahid Bhatti.

Han jobber med ungdom på Søndre Nordstrand muslimske senter. Lørdag talte han til alle som møtte opp på minnestunden for 20-åringen.

Også familiens bistandsadvokat, Farid Bouras, var til stede.

– Familien er knust. Barn skal vokse, gå på skole, kanskje spille fotball. Barn skal ikke skytes, sa Bouras til Aftenposten.