Kommunen satte opp nye skilter på taxiholdeplasser og jaget bort sjåfører

Nå mener Statens vegvesen skiltene ikke er som avtalt.

Taxisjåfør Moharram Noori er glad for at taxibransjen har tatt opp denne saken med Oslo kommune. Han håper at det kommer en løsning som gjør at han vil slippe å bytte til en hybrid- eller elbil på kort varsel.

14 minutter siden

– Jeg hadde stått på holdeplassen i litt over én time da en betjent fra kommunen sa at jeg måtte kjøre ut fordi jeg ikke har ladbar taxi. Hadde jeg ikke gjort det, ville jeg fått 900 kroner i gebyr. Det var veldig dårlig gjort, sukker Moharram Noori.

Taxibransjen i Oslo ble tatt på sengen da kommunen i månedsskiftet juli/august satte opp skilt som forbyr andre enn ladbare taxier å stå på holdeplassene i sentrum. Dette kan være både hybridbiler og elbiler. Foreløpig er det 16 holdeplasser som har fått dette skiltet.

To sjåfører har hittil fått gebyr på 900 kroner fordi de har stått der i strid med skiltet. Aftenposten har snakket med flere sjåfører som forteller at de er blitt jaget bort av bybetjenter.

– Jeg er blitt jaget bort tre ganger. Den ene gangen var jeg nummer to i køen. Det er surt når man må ut av køen rett før man skal få tur. Taxibransjen har slitt mye under koronaen. Og nå kommer disse skiltene som skaper enda flere problemer for oss, Noori.

Taxisjåfør Moharram Noori har ikke råd til å bytte ut sin Toyota med en ladbar taxi. Derfor er han til nå blitt jaget bort tre ganger av bybetjenter, som mener at han ikke kan bruke taxiholdeplasser som er forbeholdt ladbare taxier.

Han står på taxiholdeplassen ved Arkaden. Ifølge skiltingen står han der ulovlig, men sier at han ikke har noe valg.

Nye regler fra november 2024

I et vedtak fra bystyret heter det at alle drosjer i Oslo skal være nullutslippskjøretøy fra 1. november 2024. Derfor er mange tatt på sengen av skiltene som kom opp godt over to år før denne datoen.

– Jeg var innstilt på å kjøpe elbil før 1. november 2024. Nå vet jeg ikke hva jeg skal gjøre. For selger jeg min Toyota nå, så vil jeg tape mye penger, sier Noori.

Selv om han vet han må elbil i 2024, er det ikke uvanlig at en drosjebil byttes ut etter tre år.

På holdeplassen utenfor Plaza Hotel står Mohammad Arif og Ghulam Rasool Shahzad. De kastet seg rundt da de nye skiltene kom. Begge to har byttet ut sine Toyotaer med Teslaer.

– Jeg ble stresset da jeg hørte at kolleger ble kastet ut av taxiholdeplassene og risikerte å få gebyr. Da bestemte jeg meg for å selge min Toyota og kjøpe en Tesla. Jeg hadde brukt Toyotaen som taxi i syv måneder og har tapt 55.000 kroner på salget fordi markedet for fossilbiler er dårlig, sier Shahzad.

– Nå må jeg jobbe 12–13 timer daglig for å finansiere en ny bil til 639.000 kroner, sier Arif.

Mohammad Arif (til venstre) og Ghulam Rasool Shahzad må jobbe mer enn før for å finansiere de nye Teslaene de kjøpte etter at kommunen satte opp nye skilter ved 16 taxiholdeplasser i Oslo sentrum.

– Sparer dere ikke penger på å kjøre elbiler?

– Jeg har ikke lademulighet der jeg bor. Jeg må bruke hurtiglader, som koster en god del på grunn av høye strømpriser. Det er ikke mye å spare, svarer Shahzad.

Kommunen vet ikke hvor mange ladbare taxier det er i Oslo. Oslo Taxi, som er Oslos største taxisentral, har litt over 15 prosent elbiler i sin flåte.

Les også Bot på 660 kroner: Kan det være Oslos billigste langtidsparkering?

I strid med regelverket

Kommunen måtte søke Vegdirektoratet før de kunne sette opp skiltene. En forutsetning var at taxiene skulle lade på holdeplassene.

– I tillatelsen forutsetter vi at plassene reserveres ladende drosje. Det er derfor ikke i henhold til tillatelsen å reservere drosjeholdeplasser for ladbar motorvogn uten at ladeinfrastruktur er på plass, skriver Jon Flydal i en e-post.

Han er sjefingeniør i Statens vegvesen. Flydal er ikke i tvil om at praksisen er i strid med tillatelsen der det ikke er lademulighet. Dette blir et tema under evalueringen.

Foreløpig er det kun én av de 16 holdeplassene som har lademulighet. Det er holdeplassen ved Saga kino.

Les også Først forsvant kundene. Så fikk flere tusen løyve til å kjøre taxi

Dette underskiltet har tatt taxibransjen i Oslo på sengen.

Hastemøte med kommunen

Siden ingen i bransjen var klar over de nye skiltene før de ble satt opp, har det vært et hastemøte mellom taxisentralene og Bymiljøetaten.

Frem til etter de har hatt et nytt møte med bransjen på mandag, varsler Bymiljøetaten at de ikke vil håndheve fossilbilforbudet.

– Hvorfor er disse skiltene satt opp over to år før miljøkrav for drosjene i Oslo kommune trer i kraft?

– Bymiljøetaten jobber etter politiske mål, og dette er ett av dem, skriver avdelingsdirektør Kaisa Froyn.

Noen flere spørsmål enn det ønsker ikke etaten å svare på før etter møtet med bransjen mandag.

Aftenposten har kontaktet politisk ledelse i byrådsavdeling for miljø og samferdsel, men ikke fått svar.

– Har skapt uforutsigbarhet

Jarle Kanaris, som driver taxisentralen Bytaxi og er aktiv i Senterpartiet, er blant dem som har reagert sterkest på de nye skiltene.

– Mange sjåfører har mistet nattesøvnen på grunn av disse skiltene. Taxibransjen har slitt gjennom koronaen, med kraftig omsetningsfall. De fleste har derfor ikke råd til å bytte til en ny bil på kort varsel. Dette skaper bare uforutsigbarhet for taxieiere, sier Kanaris.

Han er glad for at Statens vegvesen mener at skiltene på flere holdeplasser er i strid med vedtaket.

– Jeg er enig i Statens vegvesen konklusjon og er glad for at de nå setter en stopper for den ulovlige praksisen kommunen har holdt på med siden i sommer. Nå forventer jeg at skiltene tas ned i løpet av neste uke.