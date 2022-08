Oslo Venstre-forslag: Månedskort skal koste maks 600 kroner

Oslo Venstre klinker til i sitt forslag til nytt program: Prisen på månedskort skal kuttes til 600 kroner og fryses. Og alle barn skal alltid få reise gratis – også uten voksne.

Prisen på månedskort har økt altfor mye. Oslo Venstre bør gå inn for å kutte den og innføre en makspris. Det mener leder og nestleder i Oslo Venstre, Hallstein Bjercke og Naomi Ichihara Røkkum.

Neste høst håper Oslo Venstre å igjen kapre byrådsmakten i Oslo.

Nå er første forslag til programmet de skal gå til valg på klart. Der er den viktigste satsingen et kraftig kutt i prisene på kollektivreiser.

I programutkastet foreslås det å kutte prisen på dagens månedskort i Oslo fra 814 kroner til 600 kroner. Denne prisen skal så fryses i hele neste bystyreperiode på fire år. Studenter skal få halv pris. I tillegg skal det innføre mer fleksible billettyper som gjør det billigere for dem som reiser.

Totalt vil det koste rundt 1 milliard kroner å innfri løftet.

– Vi vinner ikke klimakampen kun med pisk, vi må også ha gulrøtter, sier leder i programkomiteen Naomi Ichihara Røkkum.

Sist Venstre satt i byråd, prioriterte de å kutte i prisen på månedskort. Det ble også innført fem- og timinutters-ruter, påpeker hun.

– Kollektiv skal alltid være det enkleste, rimeligste og smidigste valget, sier hun.

Nestleder i Oslo Venstre Naomi Ichihara Røkkum har ledet arbeidet med nytt partiprogram.

Fritidskort til ungdom

Programkomiteen ønsker også å gjøre det gratis for barn og ungdom opp til 18 år å kjøre gratis – alltid og uten å måtte ha med seg en voksen som i dag.

Det er en viktig del av partiets ungdomssatsing.

Der er hovedgrepet å gi alle fra 12 til 18 år et fritidskort på 5.000 kroner årlig. Den kan de bruke på alt fra å betale kontingent på fritidsaktiviteter til å betale for f.eks. billetter til konserter eller idrettsarrangementer.

Programkomiteen mener det trengs et løft for sosial utjevning av barns fritidsaktiviteter. Fritidskortet er ett av en rekke forslag for dette.

– Senest i helgen snakket jeg med et foreldrepar som i hemmelighet kommer til å påspandere en Øya-billett på en venn av barnet deres. De kommer bare til å si at de har en billett til overs. Med fritidskortet vil ungdommene selv ha penger til for eksempel en Øya-billett, sier Røkkum.

Hallstein Bjercke er leder i Oslo Venstre. Han mener kombinasjonen av et fritidskort og muligheten til å reise hele byen rundt gratis alene vil myndiggjøre ungdom i mye større grad enn i dag.

Leder i Oslo Venstre, Hallstein Bjercke, håper å lokke MDG til et samarbeid etter neste valg. Sammen med Høyre fikk de flertall i Aftenpostens måling før sommeren.

Byrådssamarbeid

Programutkastet skal nå ut på høring blant partiets medlemmer. Endelig utkast skal vedtas under årsmøtet til februar til neste år. Det er ingen dissenser i programkomiteen.

På årsmøtet skal medlemmene også ta stilling til hvem partiet skal samarbeide med for å få byrådsmakt igjen etter åtte år på utsiden.

Partiet har i en årrekke samarbeidet med Høyre, Frp og KrF på høyresiden, men vedtok før forrige periode at de fremover helst ønsker seg et samarbeid med Høyre og Miljøpartiet de Grønne (MDG).

Aftenpostens måling før sommeren viste at et slikt samarbeid ville fått rent flertall. Men om MDG kan være åpen for å bytte side, er et åpent spørsmål.

Hallstein Bjercke mener det er stadig mer realisme i et slikt samarbeid.

– Venstre og MDG har nærmet seg hverandre de siste fire årene, og vi har samarbeidet mer. Det vil i tilfelle også bli det første byrådet i Oslo med rent flertall. Da ville vi fått mye mer handlingskraft og vi kunne kvitte oss med fløypartienes innflytelse, sier Bjercke.

Han legger til:

– Jeg mener at fløypartiene på begge sider har hatt for stor innflytelse over Oslo-politikken nå i flere tiår, og at det er ikke bra for byen.

– Hvilke partier ser du på som fløypartier i bystyret i dag?

– På venstresiden er det Rødt og SV. På den andre siden er det Frp og Bompengelisten (Folkets parti, red.anm.), sier Bjercke.