Oslo-politikere krever hastemøte med Mehl etter Pride-avlysninger: – Uakseptabel situasjon

Oslo-politikere reagerer sterkt på at politiet mener pride-markeringer kanskje ikke kan avholdes på flere uker. De er bekymret for Oslo-folks ytringsfrihet.

Politiet anbefalte å avlyse en minnemarkering på Rådhusplassen etter terrorangrepet i Oslo natt til lørdag. Flere tusen valgte å møte opp likevel.

28. juni 2022 15:35 Sist oppdatert nå nettopp

I et felles brev til justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) ber alle gruppelederne i bystyret i Oslo om et hastemøte med statsråden og politidirektør Benedicte Bjørnland. Brevet skal etter planen sendes tirsdag ettermiddag.

Det var Filter nyheter som først omtalte saken.

Gruppeleder i Oslo Venstre, Hallstein Bjercke tok initiativet til brevet.

– Ytringsfriheten ikke lenger reell

I brevet, som Aftenposten har fått tilgang til, pekes det på et intervju politidirektør Benedicte Bjørnland gjorde med NRK tirsdag morgen. Der sa hun at den uavklarte situasjonen kan vare i «kanskje noen uker, i beste fall i noen dager».

I brevet heter det at det i praksis innebærer en unntakstilstand i Oslo « da ytrings- og forsamlingsfriheten ikke lenger er reell».

Det var Venstre som tok initiativ til brevet.

– Jeg mener situasjonen vi nå står i er helt uakseptabel. I praksis er ytringsfriheten og forsamlingsretten i Oslo nå sterkt begrenset, sier Venstres gruppeleder Hallstein Bjercke.

Så langt skal Høyre, Senterpartiet, Rødt, MDG, KrF, Frp og Folkets parti ha sluttet seg til brevet. Ap og SV skal ha ønsket noen omskrivninger før brevet blir sendt, får Aftenposten opplyst.

Sps gruppeleder i Oslo, Morten Edvardsen sier det er for svakt av politiet å bare henvise til et generelt usikkert bilde.

Sp ber om bedre begrunnelse

Mehls partifelle og Sps gruppeleder i Oslo, Morten Edvardsen, sier det er behov for en avklaring på hvorfor politiet mener det kan gå uker før Oslo er trygg for større forsamlinger for skeive.

– At det bare foreligger et generelt usikkert bilde, er for svakt. Jeg stiller spørsmål ved om vi egentlig har god nok beredskap når vi kan havne i denne situasjonen. Det trenger vi svar på, sier Edvardsen til Aftenposten.

– Det er mange som blir ekstra utrygge og redde av dette, i et miljø der tilliten til politiet ikke nødvendigvis er veldig høy fra før av, legger han til.

– Det er ganske rystende at politiet ikke kan garantere for forsamlings- og ytringsfrihet på flere uker. Hvis dette er et ressursspørsmål bør justisministeren komme raskt på banen, sier MDGs gruppeleder Eivind Trædal.

Statsråden: «Stiller gjerne i møte»

Aftenposten har sendt flere spørsmål om kritikken i brevet til justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl. Hun svarer i en epost sendt fra kommunikasjonsrådgiveren hennes. Den svarer ikke på de konkrete spørsmålene. Men statsråden sier hun er åpen for å møte Oslo-politikerne.

«Jeg stiller gjerne opp i et møte for å snakke om dette», sier hun i e-posten.

«Politiet har ikke tatt opp med meg at dette er et spørsmål om ressurser, slik Hallstein Bjercke ser ut til å hevde. Dette handler om at PST vurderer at vi står overfor en ekstraordinær terrorfare, som kan være rettet spesielt mot det skeive miljøet. Det må vi ta på høyeste alvor», skriver hun.

I e-posten sier Mehl at hun syns det er vondt at en terrortrussel rammer det skeive miljøet. Likevel må hun forholde seg til politiets anbefalinger, skriver hun.

Politidirektør Bjørnland har så langt ikke svart på Aftenpostens henvendelse.

To personer ble drept og 21 skadet i masseskytingen i Oslo sentrum natt til lørdag.

Avlyste markering

Gruppelederne ble orientert av byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i et ekstraordinært møte mandag. Dette skjedde i etterkant av at politiet og Johansen hadde oppfordret arrangøren FRI til å avlyse Pride-markeringen på Rådhusplassen samme dag.

Flere tusen trosset politiets råd og møtte opp likevel for å markere sin motstand etter masseskytingen i Oslo natt til lørdag. To personer ble drept og over tjue personer skadd i angrepet mot utstedene Per på Hjørnet og homsepuben London Pub. 42 år gamle Zaniar Matapour er siktet for drap, drapsforsøk og terrorhandlinger etter skytingen. Han er norsk statsborger med iransk bakgrunn

«I dette møtet ble det klart at Oslos lokalpolitikere ikke kan akseptere en situasjon der politiet ikke klarer å ivareta sikkerheten til byens innbyggere. Og som konsekvens heller ikke deres ytringsfrihet eller forsamlingsfrihet», heter det i brevet.

«En ordentlig felles markering av Pride i Oslo har aldri vært viktigere enn akkurat nå», skriver de.

De ber nasjonale myndigheter umiddelbart rydder opp i situasjonen slik at store arrangementer knyttet til Pride kan avholdes igjen.