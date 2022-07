Statsforvalteren: Småhusplanen kan skape mer sosial ulikhet i Oslo

Mindre boligbygging i de mest velstående områdene. Mer i blokkområdene. Det bidrar ikke til å minske de sosiale forskjellene i byen, mener statsforvalteren.

Småhusplanen legger opp til mindre utbygging og færre nye hus i småhusområdene.

Forslaget til ny, strengere plan for Oslos småhusområder har fått mye kritikk. Mange har påpekt at det flere steder i realiteten vil bli innført byggestopp. Noen hevder barnefamilier i enda større grad må ut av byen for å oppfylle husdrømmen.

Småhusplanen bestemmer hva som kan bygges på rundt 29.000 eiendommer i Oslos småhusområder.