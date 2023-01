Munchmuseet ansatte syv barn av egne ledere. Nå får de kritikk i ny rapport.

Kommunerevisjonen har gransket Munchmuseet. Nå er rapporten klar.

Kommunerevisjonen har undersøkt museets arbeid med habilitet. Funnene i rapporten avdekker flere kritikkverdige forhold.

24.01.2023 19:29

Kommunerevisjonen har blant annet undersøkt ansettelser av ansattes barn i sommerjobber og andre midlertidige stillinger.

De fant at totalt syv barn av ledere var ansatt i slike stillinger. Det inkluderte blant annet barna til museumsdirektøren og administrasjonsdirektøren.

Spørsmålet Kommunerevisjonen har undersøkt i sin nye rapport, er om Munchmuseet er gode nok til å sikre habilitet habilitetAt en person er «inhabil» innebærer at det eksisterer omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til at vedkommende er upartisk. og redusere risikoen for økonomisk mislighet og korrupsjon.

