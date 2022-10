Person til sykehus med alvorlige skader etter skyting på Tøyen

Store deler av Tøyen torg er sperret av lørdag kveld. Politiet søker etter gjerningspersoner.

Bevæpnet politi på Tøyen etter melding om skyting.

22. okt. 2022 21:43 Sist oppdatert én time siden

Oslo-politiet sendte flere patruljer til Tøyen senter «etter at en eller to personer er skadet i forbindelse med en alvorlig hendelse». Det skrev politiet på Twitter.

– Vi fikk meldingen klokken 21.15, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i politiet til NTB.

Mange mennesker var ute på lørdagskvelden da hendelsen skjedde.

Aftenpostens reporter på stedet observerte i 22-tiden bevæpnet politi med beskyttelsesutstyr. To personer på stedet sier at de hørte en høylytt krangel. Deretter ett eller to smell. De to personene ønsket ikke å stå frem med navn, men Aftenposten kjenner deres identitet.

– Personen kan ha blitt skutt inne på en sushirestaurant, enten inni eller på utsiden, sier Politiets innsatsleder på stedet, Steinar Bjerke.

– Politiet fikk flere telefoner om at de hadde hørt skudd. Vi fikk sendt flere personer til stedet.

Leter etter ukjent gjerningsperson

Offeret var en ung mann. Han ble tatt hånd om av Politiet på stedet, før han ble sendt til sykehus i ambulanse.

– Han var skutt i overkroppen med formentlig et håndvåpen, sier Bjerke.

Politiet har ingen konkrete opplysninger eller navn på mulige gjerningspersoner. Foreløpig vet ikke politiet om det er gjengrelatert, men de skriver på Twitter at de «er kjent med at det er en pågående konflikt mellom flere personer i området».

Det er alvorlig at skytingen skjedde på et offentlig sted med mange mennesker, ifølge Bjerke.

Politiet rykket ut med flere patruljer til Tøyen torg lørdag kveld.

Mange folk til stede

– Det ser vi svært alvorlig på, det er masse folk i bybildet her nå. Det er en svært alvorlig handling som vi nå har mye ressurser på, sier innsatslederen.

Politiet har sperret av større deler av Tøyen torg i forbindelse med etterforskningen.

– Vi har kontroll på en god del vitner allerede, men er interessert i å få kontakt med personer som har sett eller hørt hendelsen, føyer Bjerke til.

Avisa Oslos arrow-outward-link politiske redaktør Eirik Mosveen var i området da skytingen skjedde. Til NTB forteller han at én person forlot en restaurant med et skytevåpen. Han hørte flere skudd mens han løp fra området.

Ingen fare

Politiet fikk inn flere telefoner om skytingen. Det sa operasjonsleder Gjermund Stokkli til Aftenposten like før klokken 21.30.

En stund var det usikkert om flere personer kunne være skutt.

– Det er mye folk på stedet, og det er uoversiktlig, sa Stokkli.

Men politiet har så langt ikke funnet spor som tyder på at flere personer er skadet.

Politiet var lørdag kveld til stede på Tøyen der minst én person ble skutt.

Operasjonslederen understreket at situasjonen var avklart sikkerhetsmessig.

– Ja, det er masse politi på stedet der nå, sa Stokkli.

Senere på kvelden opplyser Stokkli til NTB at det ikke er noe som tyder på at det var snakk om en tilfeldig episode. Politiets tror offeret og gjerningspersonen har hatt en relasjon.