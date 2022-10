Rapport: Folk med minoritetsbakgrunn opplever å oftere bli stoppet av politiet

Sisay Yohannes forteller at han er blitt stoppet av politiet fem ganger på to år. Han mener hudfargen hans er årsaken.

– Jeg har sett at politiet har gått forbi etnisk norske og kommet til meg, sier Sisay Yohannes.

6 minutter siden

– Jeg satt på en benk i Sofienbergparken en ettermiddag i mai da en mann plutselig kom bort til meg. Han tok frem politiskiltet sitt. Da måtte jeg bare spørre om det ikke var lov å sitte der? Han svarte «jo, da». Da gikk han bare. Selv om det var andre personer som satt i parken, var det bare meg han oppsøkte, sier Sisay Yohannes.

Han fikk ingen forklaring på hvorfor han ble oppsøkt av politiet. Yohannes flyttet til Norge fra Etiopia som seksåring og jobber nå på en skole.

Denne episoden fra 2018 er bare en av fem politikontroller han opplevde i perioden juli 2017 til oktober 2019. I tillegg husker han to kontroller fra han var yngre.

Hettegenser og minoritetsbakgrunn

Er du ung og går i hettegenser, joggebukser og treningsklær, er det større risiko for at du havner i politiets søkelys enn unge som går i andre klær.

Har du i tillegg etnisk minoritetsbakgrunn, er risikoen enda større. Det er noen av funnene i en rapport laget av Likestillings- og diskrimineringsombudet.

1588 videregående elever ble spurt. 11 prosent sier at de har opplevd politikontroller det siste året.

Unge med etnisk minoritetsbakgrunn utgjør 26 prosent av alle de spurte. Til sammenligning utgjør de 34 prosent av dem som er blitt kontrollert av politiet det siste året.

Av dem med etnisk minoritetsbakgrunn som ble stoppet i løpet av det siste året, mener en av fem av de spurte at de ble stoppet på grunn av hudfarge.

Fakta Rapporten Likestillings- og diskrimineringsombudet har kartlagt etniske minoriteters møte med norsk politi. I rapporten Kontroller uten kontroll, som offentliggjøres torsdag, har ombudet intervjuet 44 personer. I tillegg har 1588 elever på videregående skoler i Oslo og Drammen svart på en undersøkelse. Vis mer

Mistenkeliggjøres uten grunn

– Funnene peker i retning av at personer med etnisk minoritetsbakgrunn opplever seg mistenkeliggjort av politiet uten grunn, og at de opplever å bli stoppet i kontroller noe oftere enn befolkningen ellers.

Det sier Bjørn Erik Thon. Han er likestillings- og diskrimineringsombud.

Likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon kommer med flere anbefalinger til politiet i rapporten.

Han understreker at det ikke er et representativt utvalg som har svart, men mener funnene i rapporten er problematiske i et diskrimineringsperspektiv.

– Usaklig mistenkeliggjøring kan redusere etniske minoriteters tillit til politiet, sier Thon.

Han mener det blant annet kan føre til at de ikke deler viktige opplysninger med politiet, som kan være avgjørende for å oppklare kriminalitet.

Høy terskel for å klage

Ombudet mener at folk har mulighet til å klage på politikontroller, men terskelen for å klage er høy, mener Thon.

– For å kunne klage må man som regel ha en begrunnelse for hvorfor man er blitt kontrollert. Fra spørreundersøkelsen svarte 30 prosent av dem som er blitt kontrollert av politiet, at de ikke vet hva de er blitt kontrollert for. Og mange som vi har intervjuet opplever at hvis de ber om en begrunnelse, så eskalerer situasjonen seg. Derfor er det viktig at de som stoppes, får en begrunnelse, sier Thon.

Han ser frem til en prøveordning med kvitteringsordning som kommer i Oslo før jul. Ifølge Thon kan det være en måte å gi en begrunnelse på.

– Er det ikke greit at politiet foretar kontroller som et ledd i forebyggende arbeid?

– Det er veldig viktig at politiet er til stede der det skjer ting. Rapporten må ikke oppfattes slik at vi mener at politiet ikke skal gjøre jobben sin. Vi er opptatt av at mistanken mot en person begrunnes. Vi har sterke indikasjoner på at noe av kontrollen skjer på grunn av hudfargen, noe som kan være diskriminerende, svarer Thon.

Han ønsker også at det offentliggjøres statistikk som viser tid og sted for kontroller.

Politiet: Ser på det som en utfordring

Aftenposten har bedt Politidirektoratet kommentere funnene i rapporten. Seksjonssjef Kristin Elnæs skriver i en e-post at de holder på å sette seg inn i den.

«På generelt grunnlag kan vi si at vi ønsker all forskning og analyse på området velkommen, og vi ser frem til å sette oss dypere inn i rapporten».

Hun legger til at det er stor oppmerksomhet knyttet til hjemmelsgrunnlag og gjennomføring av politiets personkontroller.

Seksjonssjef Kristin Elnæs i Politidirektoratet.

«Såkalt etnisk profilering, hvor kontroll kun skjer på bakgrunn av etnisk bakgrunn, hudfarge eller lignende skal ikke forekomme. Samtidig anerkjenner vi dette som en utfordring, at flere opplever at dette forekommer, og at flere sier vi gjør lite for å hindre at dette skal forekomme. Dette må vi ta på alvor. Vi har nulltoleranse for rasisme i politiet.» skriver Elnæs.

Politidirektoratet har satt i gang et arbeid som ser på ulike tiltak for å styrke minoriteters tillit til politiet. Blant annet viser hun til prøveprosjektet med kvitteringsordning i Oslo.

Aftenposten har vært i kontakt med Oslo politidistrikt. De ønsker å se rapporten før de vil kommentere den.

Sisay Yohannes er en av informantene i Likestillings- og diskrimineringsombudets rapport.

– Gjorde vondt å oppleve

Ifølge Yohannes har alle de fem kontrollene skjedd på dagtid uten at det har vært noe spesiell episode i forkant. Alle kontrollene ble utført av sivilpoliti.

– Jeg har sett at de har gått forbi etnisk norske og kommet til meg. Det gjorde vondt å oppleve det. Derfor mener jeg at det er på grunn av hudfargen at jeg ble kontrollert. I dag har jeg null tillit til politiet. Med kvitteringsordningen som er på vei nå, tror jeg det er mer sannsynlig at andre ikke vil oppleve det samme som meg. Det blir bedre for alle, sier han.