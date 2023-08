Kraftig økning i ungdomskriminaliteten i Oslo

Oslo har lenge blitt en fredeligere by. – Når ser vi dessverre at utviklingen snur, sier politimesteren i Oslo Ida Melbo Øystese.

Antall anmeldelser av ungdomskriminalitet har økt kraftig siden pandemien. Her fra Borgen T-banestasjon i 2021, hvor politiet rykket ut etter melding om ran. Vis mer

Saken oppdateres

Ungdomskriminaliteten øker i Oslo.

Antall anmeldelser har økt med 18 prosent, sammenlignet med de tre siste årene før pandemien.

Det kommer frem i en kronikk publisert i Politiforum i dag, undertegnet av politimester Ida Melbo Øystese.

«Både i 2022 og i pandemiårene gikk antallet anmeldte lovbrudd blant ungdom ned. Når ser vi dessverre at utviklingen snur», skriver hun.

Politimester Ida Melbo Øystese mener utviklingen i ungdomskriminalitet må møtes med mer tvang. Vis mer

Trenden har snudd

Frem til 2022 var trenden fallende. Det ble mindre kriminalitet i Oslo, også blant unge. Det har nå snudd.

I første halvår 2023 ble det registrert 1 744 anmeldelser der den mistenkte var mellom 10 og 17 år gammel.

«Dette er 18 prosent høyere enn snittet for de tre siste årene før pandemien», skriver politimesteren.

Vil ha mer tvang

I kronikken argumenterer politimesteren med at utviklingen må møtes med mer tvang.

Mellom 20 og 30 ungdommer har så store problemer at politiet mener det er «nærliggende fare» for at de begår alvorlig kriminelle handlinger, som for eksempel grov vold eller drapsforsøk.

«De har alle har flere enn ti lovbrudd bak seg», skriver politimesteren.

«Slik det er nå må disse ha begått alvorlige straffbare handlinger før de får meget god tverrfaglig hjelp bak låste dører i fengslenes ungdomsenheter», skriver hun.