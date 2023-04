Ga småhus-amnesti i åtte uker. Nå vasser etaten i byggesaker.

I februar kom en åtte uker lang amnesti for boligbygging i småhusområder. Da kom det inn like mange søknader om nye boliger som i hele 2021.

Det er varslet strengere regler for fremtidig bygging i småhusområder. Derfor benyttet mange seg av amnesti på åtte uker der man får behandlet sin søknad etter gamle regler.

25.04.2023 10:09

6. april i fjor gikk bommen ned. Alle byggesøknader i Oslos småhusområder ble lagt på is. Nye, strengere regler for småhusområdene ble lansert: Det skulle bli slutt på uheldig fortetting, nedbygging av grønt og kasser med takterrasser.

Men etter press fra flere hold ble det åpnet for at folk kunne sende inn byggesøknader etter gamle regler i åtte uker fra midten av februar. Dette amnestiet på åtte uker gikk ut i midten av april. Opphevelsen førte til at saker som ble mottatt i forbudsperioden, umiddelbart ble tatt opp igjen til behandling,

Nå viser tall fra Plan- og bygningsetaten (PBE) at de på åtte uker mottok like mange søknader om nye boliger som i hele 2021.

Det kom inn 345 søknader om nye boliger i småhusområdene i amnestiperioden. Til sammenligning kom det inn 344 søknader i hele 2021.

– Vi fryktet at å åpne for nye søknader i åtte uker kunne føre et stort antall søknader, og at enkelte av de nye prosjektene kunne undergrave noen av formålene med revisjonen av småhusplanen. Dette visste seg dessverre å stemme, sier Hanne Høybach, direktør i avdeling for byggeprosjekter i etaten til ByplanOslo.

Ikke alle søknader gjelder nye boliger. Til sammen kom det inn 1059 søknader om byggetillatelser i småhusplanområdet i amnestiperioden.

– Det er viktig å presisere at vi ennå ikke vet hvor mange av disse sakene som er omfattet av unntaksbestemmelsene, og som dermed ville ha blitt sendt inn og behandlet uavhengig av byggeamnestiet, sier Høybach.

Til sammenligning mottok etaten 375 byggesaker i småhusplanområdet mellom 15. februar og 11. april i 2021.