Budsjettlekkasje: Oslo innfører gratis Aks for alle fjerdeklassinger

Fra neste høst vil det være et gratis tilbud for alle barn fra første til fjerdeklasse. – Historisk, sier skolebyråden.

Her møter Raymond Johansen (Ap) og skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) 2.-klassingene Juliette (t.h), Amany og Massin under et skolebesøk på Majorstuen skole i mai.

Arnhild Aass Kristiansen Journalist

25 minutter siden

Oslo kommunes budsjett for neste år legges frem onsdag. Allerede nå røper byrådet en av sine store nysatsinger.

– Vi har en skikkelig gladnyhet til barnefamilier i Oslo. Vi går lenger enn det vi lovet i byrådsplattformen. Nå innfører vi også gratis AKS for barn til og med fjerdeklasse i hele byen, sier Sunniva Holmås Eidsvoll (SV).

Hun er byråd for oppvekst og kunnskap, og møter Aftenposten med byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG).

Eidsvoll tar store ord i bruk om Aks-utvidelsen.

– Det vi gjør nå, er historisk. Jeg vil trekke paralleller til da det ble innført full barnehagedekning for 20 år siden. Vi er nå i mål med en velferdsreform, sier hun.

Skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) fikk høre om hvordan 2.-klassingene Juliette, Amany og Massin på Majorstuen skole har det på Aks.

Sparer 24 000 i året

Tilbudet om gratis halvdagsplass for fjerdeklassingene, vil gjelde fra neste skoleår, altså høsten 2023.

Familiene det gjelder, vil med dette spare inntil 24.500 kroner pr. år, pr. barn.

– Det utgjør nesten 100.000 kroner over fire år. Det gir et realt armslag for barnefamiliene, mener finansbyråd Einar Wilhelmsen.

Byrådet setter av 30 millioner kroner til satsingen i budsjettet for neste år. Når ordningen videreføres i 2024 vil utvidelsen koste 75 millioner kroner i året.

– Positiv effekt

Gratis Aks er en av det rødgrønne byrådets viktigste saker. Det er blitt rullet ut gradvis fra 2015. I 2020 hadde alle 1.-klassinger et tilbud om gratis halvdagsplass.

Så sent som i høst ble gratistilbudet utvidet til å omfatte alle barn til og med 3. klasse. Med det innfridde byrådet løftet sitt fra byrådsplattformen. Om fjerdeklassingene sto det bare at gratis Aks skulle vurderes også for dem.

Byrådene begrunner utvidelsen med at mange flere bruker tilbudet når det er gratis.

De peker på bydelene Alna, Bjerke, Gamle Oslo, Grorud, Grünerløkka, Sagene, Stovner og Søndre Nordstrand der halvdagsplass på Aks allerede er gratis.

Her bruker nå over 90 prosent av fjerdeklassingene Aktivitetsskolen, mens andelen i resten av byen er på rundt 60 prosent.

– Vi vet at økonomi er en barriere for mange. Nå når veldig mye blir dyrere, skal ikke kostnaden være noe som stopper deltagelsen, sier Eidsvoll.

Byrådslederen mener en har sett positive effekter på blant annet sosialisering og norskkompetanse.

– I en tid der klasseforskjellene øker, må vi se på det vi har av virkemidler. Dette er direkte støtte til familiene, og ungene som går der. Med et gratis tilbud til alle blir det på sikt også mulig å utvide det pedagogiske tilbudet, selv om det er frivillig, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Fortsatt stramt

Totalt får 6500 flere barn nå tilbud om gratis Aks.

Byrådene avviser likevel at det er et romlig budsjett de vil legge frem neste uke.

– Nei, det er stramt og rettferdig, sier Johansen.

– Det er alltid prioriteringer i et budsjett. Men vi synes det er riktig å prioritere dette nå. Særlig fordi vi er inne i en tid der veldig mange ting blir dyrere. Da er det viktig at kommunen er med å hjelpe til der vi kan, sier finansbyråd Einar Wilhelmsen.