Gamle båter som synker, er et økende problem – men denne husbåten forsøker eierne desperat å redde

Gamle båter som synker eller senkes, er blitt et pengesluk for kommunene rundt Oslofjorden. Men i Frognerkilen jobber to uføre damer intenst for å berge hjemmet sitt.

Denne husbåten har ligget i Frognerkilen siden oktober. Nå er den delvis sunket.

Birgitte Iversen Journalist

Stein Bjørge

Paal Audestad Fotograf

9. des. 2022 06:05 Sist oppdatert nå nettopp

Naboer har observert det. Den lokale båtklubben har lagt merke til det. Og det har også kommunen: De siste to-tre årene har Frognerkilen blitt et slags fristed for slitne farkoster som ser ut til å ha blitt etterlatt for å dø. Flere av dem har sunket eller kanskje blitt senket?

– Vi har så langt i år hentet fire sunkne båter. Samme sted lå det sju utrangerte båter, forteller Ketil Svelland.