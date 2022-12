Gamle båter som synker et økende problem – men denne husbåten forsøker eierne desperat å redde

Gamle båter som synker eller senkes er blitt et pengesluk for kommunene rundt Oslofjorden. Men i Frognerkilen jobber to uføre damer intenst for å berge hjemmet sitt.

Denne husbåten har ligget i Frognerkilen siden oktober. Nå er den delvis sunket.

Birgitte Iversen Journalist

Stein Bjørge

Paal Audestad Fotograf

16 minutter siden

Naboer har observert det. Den lokale båtklubben har lagt merke til det. Og det har også kommunen: De siste to-tre årene har Frognerkilen blitt et slags fristed for slitne farkoster som ser ut til å ha blitt etterlatt for å dø. Flere av dem har sunket eller kanskje blitt senket?

– Vi har så langt i år hentet fire sunkne båter. Samme sted lå det sju utrangerte båter, forteller Ketil Svelland.