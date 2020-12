Vaksineplanen i Oslo er klar, de første sykehjemmene kan få vaksiner i romjulen

Mer enn 4000 personer bor på sykehjem i Oslo. De får tilbud om koronavaksine først, har kommunen besluttet. Deretter går man etter alder.

I USA og flere andre land er vaksineringen med Pfizer/Biontech-vaksinen allerede i gang. I EU- og EØS-området kan den starte opp i romjulen, hvis alt går som det skal. Foto: David Goldman / AP

18. des. 2020 12:00 Sist oppdatert nå nettopp

Dette må du vite – oppsummert:

Ikke kontakt kommunen for time. Den kontakter deg.

Hovedregelen er at vaksine gis etter alder. Den er gratis.

Blant dem under 65 år, prioriteres risikogrupper først.

Er du frisk og under 65 år, må du vente i flere måneder.

Oslo kommune har rigget seg for å starte vaksinasjonen av sykehjemsbeboere før nyttår. Det forutsetter at den første vaksinen godkjennes til uken og at de første dosene kommer til Norge som forespeilet.

Det er de 4100 beboerne ved sykehjem som får tilbud om vaksinen først. Den må settes i to doser, med tre ukers mellomrom. Det er ennå ikke klart hvilke av de rundt 40 sykehjemmene som får tilbudet aller først.

Oslo legger opp til en trinnvis vaksinering av befolkningen etter alder. Dette er prioriteringen:

Beboere på sykehjem. Personer over 65 år. De eldste først, inndelt etter femårs-puljer. Personer 18–64 år i risikogrupper på grunn av sykdom. Resten av befolkningen 18–64 år.

Man skal ikke selv ta kontakt. Man vil bli tildelt tidspunkt for vaksinasjon, understreker Oslo kommune i en pressemelding. Vaksinering er gratis.

De yngre kan antagelig tidligst vente seg vaksine til sommeren, understreker helsebyråd Robert Steen (Ap).

– Kommunen vil kontakte hver enkelt innbygger når det er deres tur for vaksinering, sier Steen.

Oslo arbeider foreløpig ut fra at kommunen vil få tilgang på 250.000 doser i løpet av første halvår av 2021. Det er vaksine til 125.000 personer.

Til sammenligning: Oslo har totalt rundt 560.000 innbyggere over 18 år. Rundt 80.000 av disse er over 65 år.

Helsepersonell ikke prioritert

Helsepersonell blir i utgangspunktet ikke prioritert over andre.

Det kan imidlertid endre seg hvis smittesituasjonen ved helseinstitusjoner forverres og smitten generelt øker i befolkningen. Kommunen arbeider med å skaffe seg oversikt over helsepersonell som er aktuelle å vaksinere.

Her kan man få vaksine

Hver av Oslos 15 bydeler får et eget vaksinasjonssted.

De skal bygges opp til å ha kapasitet til å sette inntil 4200 vaksiner i uken på de største sentrene. Det tilsvarer drift i to skift og syv dager i uken. De skal være i drift, men ikke full kapasitet, i uke 2 i 2021.

Kommunen vurderer også å lage inntil fire større vaksinasjonssentre som kan benyttes når større mengder vaksiner blir tilgjengelig. De skal ved behov kunne skalere opp til å vaksinere inntil 44.800 personer på én uke.

Det skal lages et eget opplegg for innbyggere med hjemmetjenester fra kommunen eller som bor i omsorgsbolig, som ikke selv kan ta seg til vaksinasjonsstedene. Dette skal senest starte i uke 3.

Når man skal over på yngre personer enn dette, men i risikogrupper på grunn av helse, vurderer kommunen det som fornuftig å også involvere fastlegene.

Når turen er kommet til befolkningen generelt, vil kommunen planlegge for å også bruke apoteker, bedriftshelsetjeneste og private legesentre i arbeidet.

Planene kan bli justert

Planene er lagt i samråd med nasjonale helsemyndigheter. De kan bli justert fortløpende. Både antall doser tilgjengelig i Norge, og også om flere vaksiner blir godkjent, er forhold som kan påvirke planene.

Foreløpig arbeider myndighetene ut fra at 2,5 millioner doser blir tilgjengelige i løpet av første kvartal 2021. Siden hver mottager må få to doser, betyr det at inntil 1,25 millioner personer kan få vaksinen. Det utgjør 70 prosent av alle som er i risikogruppe, samt helsepersonell.