Et utbrudd av det muterte koronaviruset i Nordre Follo, kan gjøre at Oslo og flere andre kommuner i hovedstadsregionen blir stengt ned.

Jon Karlsen (49) og datteren Emma Sofie Karlsen (16) skulle til Oslo City for å handle, men ble møtt av stengte dører. Foto: Monica Strømdahl

22. jan. 2021 23:28 Sist oppdatert nå nettopp

– Men det er jo stengt, sier Jon Karlsen til datteren da de står utenfor Oslo City litt før kl. 21 fredag kveld.

Svingdøren til et av Oslos største kjøpesentre står i front av et folketomt og mørkt bakteppe. Butikklysene er slukket, gitre er trukket for. Kun det store reklameskiltet lokker med shopping.

Karlsen og datteren Emma Sofie Karlsen hadde planlagt shopping i hovedstaden. Hun har kommet med tog fra Moss for å feire 16-årsdagen i byen.

– Vi pleier hver bursdag å reise på shoppingtur til Oslo, sier faren.

– På hotellet sa de at Oslo City var åpent til kl. 22, men kanskje de har korona-åpningstider, forteller han videre.

Karlsens antagelser stemmer. Både City og flere andre sentre i Oslo-området har hatt innskrenkede åpningstider en stund.

Nå kan de bli tvunget til å stenge helt.

– Kan glemme shoppingturen

Fredag ble det påvist et større utbrudd av det muterte covid-19-viruset i Nordre Follo. Myndighetene varsler strenge tiltak.

Byrådsleder Raymond Johansen i Oslo sier han er forberedt på å innføre strenge smitteverntiltak i hovedstaden dersom det trengs for å hindre videre smitte. Helt stengte kjøpesentre og butikker og blant tiltakene som vurderes i hele regionen.

Det kan bety full nedstenging for Oslos handelsstand.

Det muterte viruset fra Storbritannia sprer seg i Nordre Follo, det får konsekvenser for Oslo. Emma har akkurat kommet til Oslo med tog. Planen var å shoppe på Oslo City, men kjøpesenteret var fredag kveld stengt. Nå blir det kanskje ikke mulig i morgen heller. Foto: Monica Strømdahl

Emma Sofie Karlsen har allerede hatt en hverdag preget av koronarestriksjoner, forteller hun. Karlsen skulle til Manchester på fotballcup i fjor. Den ble avlyst. Hun hadde også konfirmasjon under vårens strenge restriksjoner for antall gjester.

Etter at det muterte viruset ble påvist i Nordre Follo, ble alle kjøpesentre og butikker stengt. Bare dagligvare, bensinstasjoner og apotek holder åpent.

Lørdag kl. 09 kommer svaret på om det samme vil skje i Oslo.

– Om det blir lignende tiltak her i Oslo, er det bare å glemme shoppingturen, sier Jon Karlsen.

Må ty til netthandel

Regjeringen vil komme med nye tiltak i en pressekonferanse lørdag. Senere på formiddagen vil byrådet i Oslo informere om tiltak.

Da kan både barnehager og skoler bli stengt. Et frempek kom fredag kveld. Da varslet Deichmanske, hovedstadens folkebibliotek, at alle filialer stenges.

Emma Sofie forteller hun hadde planlagt å kjøpe sko på Oslo City.

– Vi ligger på The Hub, så om alt blir stengt, får vi spise god frokost og heller reise hjem, sier faren.

Tror ikke strengere tiltak vil endre hverdagen drastisk

På Oslo S vitner alt om en vanlig fredagskveld for de reisende. Flere av de Aftenposten snakker med, frykter ikke det muterte viruset.

– For min egen del er jeg ikke redd for å bli smittet, forteller Jørgen Sønstabø Mjelstad.

Jørgen Sønstabø Mjelstad (24) har fulgt Marie Mjelstad (25) til Oslo S. Hun skal tilbake til Bergen hvor hun bor. Foto: Monica Strømdahl

Han bor i Oslo, og sier det har vært strenge tiltak i byen en god stund. Mjestad tror derfor ikke hverdagen vil endre seg drastisk dersom det skulle komme nye tiltak.

Han får støtte fra søsteren Marie Mjelstad, som venter på toget til Bergen. Hun sier hun ikke er redd for et mutert virus. Likevel er de bekymret for mennesker som allerede er i risikogruppen.

– Jeg jobber på omsorgssenter, så jeg er redd for smitte der, opplyser Jørgen S. Mjelstad.

Nordre Follo har allerede bedt innbyggere om å ikke reise ut av kommunen. Helsedirektoratet opplyste fredag at det ligger an til regionale smitteverntiltak i kommunene rundt, inkludert Oslo.